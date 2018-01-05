Seconda edizione Trofeo Terra d’Irpinia: Vince la Lazio. Battuto l'Avellino 1-0
di Redazione
05/01/2018
Partenio-Lombardi. Una giornata umida, accompagnata da qualche timida schiarita fa da cornice alla chiusura della seconda edizione del Torneo nazionale “Terre D’Irpinia", il prestigioso evento calcistico dedicato alla categoria giovanissimi, promosso anche quest'anno dalla società sportiva Vis Montorese e dal presidente dell’Us Avellino Walter Taccone, sponsor ufficiale Givova. Dopo due giornate intense ed avvincenti, l'attesa era per le finali dal primo al sesto posto. La cenerentola Vis Montorese affronta i confinanti pari età della Salernitana. I detentori della prima edizione, la Juve Stabia, sfidano l'ottimo Benevento, che, seppur ha chiuso il girone con 4 punti e zero sconfitte, non può lottare per il titolo, per via della differenza reti soffiata dalla Lazio. La gara più attesa è senza dubbio la finale, che vede i padroni di casa dell'Avellino, affrontare proprio i biancocelesti allenati da Tommaso Rocchi. Ecco come sono andate le finali. Sulla pagina Facebook le foto. Vis Montorese - Salernitana. Il quinto posto se lo aggiudicano i granata, grazie alla netta vittoria contro la Vis Montorese. Il risultato finale è di 8-0, tuttavia i giovani Irpini hanno dimostrato grande carattere, riuscendo a creare diverse occasione da rete soprattutto nel primo tempo. La maggiore esperienza dei salernitani alla lunga è emersa in maniera più netta. Sesta piazza per la Vis. Benevento - Juve Stabia. Dopo 70 minuti combattuti sono i sanniti ad aggiudicarsi il terzo gradino del podio. Gara equilibrata, con tante occasioni da ambo le parti. La gara si sblocca grazie al guizzo di D'Agosto, abile a smarcarsi in area di rigore. Finisce dunque 1-0 per il Benevento. La Juve Stabia, vincitrice lo scorso anno, deve accontentarsi della quarta piazza. Avellino - Lazio. L'ultima gara di giornata decreta anche la vincitrice della seconda edizione del Torneo nazionale “Terre D’Irpinia". Come da pronostico si è trattata della gara più equilibrata ed intensa del torneo. Terminata infatti 0-1 per la Lazio, dopo i tempi supplementari, grazie alla rete al 9' di Chine Bruno. I 22 giovani scesi in campo (inclusi i sostituti) hanno dato vita a 90 minuti di calcio vero. Occasioni, capovolgimenti di fronte e veloci ripartenze, insomma, nulla da invidiare agli adulti. Arrivederci al prossimo anno!
Classifica finale.
Lazio - Vincitrice Avellino - Finalista Benevento - Terzo posto Juve Stabia - Quarto posto Salernitana - Quinto posto Vis Montorese - Sesto posto[gallery td_select_gallery_slide="slide" ids="5431,5432,5433,5435,5436,5437,5389"]
