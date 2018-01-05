Seconda edizione Trofeo Terra d’Irpinia: Vince la Lazio. Battuto l'Avellino 1-0

Vis Montorese - Salernitana.

Benevento - Juve Stabia.

Avellino - Lazio.

Classifica finale.

Lazio - Vincitrice Avellino - Finalista Benevento - Terzo posto Juve Stabia - Quarto posto Salernitana - Quinto posto Vis Montorese - Sesto posto

Una giornata umida, accompagnata da qualche timida schiarita fa da cornice alla chiusura della seconda edizione delil prestigioso evento calcistico dedicato alla categoria giovanissimi, promosso anche quest'anno dalla società sportiva Vis Montorese e dal presidente dell’Us Avellino Walter Taccone, sponsor ufficiale Givova. Dopo due giornate intense ed avvincenti, l'attesa era per le finali dal primo al sesto posto. La cenerentolaaffronta i confinanti pari età della. I detentori della prima edizione, la, sfidano l'ottimo, che, seppur ha chiuso il girone con 4 punti e zero sconfitte, non può lottare per il titolo, per via della differenza reti soffiata dalla. La gara più attesa è senza dubbio la finale, che vede i padroni di casa dell', affrontare proprio i biancocelesti allenati da Tommaso Rocchi.Il quinto posto se lo aggiudicano i granata, grazie alla netta vittoria contro la Vis Montorese. Il risultato finale è di, tuttavia i giovani Irpini hanno dimostrato grande carattere, riuscendo a creare diverse occasione da rete soprattutto nel primo tempo. La maggiore esperienza dei salernitani alla lunga è emersa in maniera più netta. Sesta piazza per la Vis.Dopo 70 minuti combattuti sono i sanniti ad aggiudicarsi il terzo gradino del podio. Gara equilibrata, con tante occasioni da ambo le parti. La gara si sblocca grazie al guizzo di D'Agosto, abile a smarcarsi in area di rigore. Finisce dunqueper il Benevento. La Juve Stabia, vincitrice lo scorso anno, deve accontentarsi della quarta piazza.L'ultima gara di giornata decreta anche la vincitrice della seconda edizione delCome da pronostico si è trattata della gara più equilibrata ed intensa del torneo. Terminata infattiI 22 giovani scesi in campo (inclusi i sostituti) hanno dato vita a 90 minuti di calcio vero. Occasioni, capovolgimenti di fronte e veloci ripartenze, insomma, nulla da invidiare agli adulti.[gallery td_select_gallery_slide="slide" ids="5431,5432,5433,5435,5436,5437,5389"]