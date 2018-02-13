Home Dai Comuni Giovani montoresi in scena al Centro Sociale di Montoro con “E fuori … nevica”

Giovani montoresi in scena al Centro Sociale di Montoro con “E fuori … nevica”

di Redazione 13/02/2018

Da diverse settimane si sta svolgendo con successo, al Centro Sociale di Montoro, la XXIII° edizione della rassegna teatrale “Festival regionale del teatro amatoriale Città di Montoro”. Gli appuntamenti proseguiranno anche il prossimo fine settimana: in particolare sabato prossimo, 17 febbraio, a partire dalle ore 19:30 il gruppo amatoriale Effatà metterà in scena una commedia, ispirata al noto pezzo comico “… e fuori nevica”, scritto e diretto da Vincenzo Salemme nel 1995. La rappresentazione è senz’altro un bel banco di prova per il gruppo teatrale attivo da ben 4 anni, al momento diretto da Filomena Verdoliva e Nicola Landi. Inoltre questo spettacolo è incluso nel progetto teatrale curato dal Forum dei Giovani di Montoro. All’iniziativa aderiscono ragazzi di varie fasce di età, comprese tra i 13 e i 30 anni. Gli stessi, poi, verranno presentati proprio sabato anche grazie ad un medley di canzoni, preparato per annunciare al pubblico la messa in scena di un muiscal basato su ‘Peter Pan’, in programma per il mese di maggio. Durante la performance di sabato, invece, verrà rappresentata la storia di tre fratelli, riunitisi a causa della morte della madre, la quale ha lasciato loro un’eredità vincolata da una clausola particolare che due di loro - Enzo, impersonato da Saverio Santoriello e Stefano, interpretato da Nicola Landi - cercheranno in tutti i modi di aggirare. La convivenza non sarà per niente facile poiché il fratello minore - Cico impersonato da Antonio Guarino - soffre di una rara forma di autismo. Solo grazie al notaio - interpretato da Giuseppe Diana - Enzo e Stefano troveranno la chiave per aggirare il problema, ma qualcosa andrà storto... Per scoprire il finale, non resta che seguire lo spettacolo sabato sera al Centro Sociale di Montoro. Per ricevere, poi, ulteriori informazioni e sapere come reperire i biglietti, bisogna contattare i seguenti numeri: 3280161596 oppure 3400761398.