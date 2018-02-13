Caricamento...

La Polisportiva Città di Montoro riagguanta la vetta!

Redazione Avatar

di Redazione

13/02/2018

Dopo la battuta d'arresto di domenica 4 febbraio contro l'A.P. Partenope, la Emilio Vietri Montoro torna a vincere al Pala Montoro e si riprende la vetta della Classifica del Girone B della Serie D Femminile FIPAV Campania. Un campionato avvincente, all'insegna della sana competizione sportiva, vede le belle del volley Montorese imporsi 3 a 0 sulla Link Campus University che nella gara di andata aveva siglato la prima sconfitta della prima squadra della Polisportiva Città di Montoro. Le ragazze di coach Senatore approfittano nuovamente della sconfitta del Gran Volley Capua a Sorrento e si riportano in testa alla classifica. È un campionato tutt'altro che scontato, soprattutto ai vertici del girone che vede ad un punto dall'altra le prime quattro squadre. Domenica trasferta a Torre Annunziata, dove alle ore 11,00, sfideranno la Fiamma Torrese. Avanti tutta... Mollare... Mai, mai, mai...
Redazione

