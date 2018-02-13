Home Cronaca Montoro, strappa le fedi dal dito ad Anziano: catturato e arrestato ladro

Montoro, strappa le fedi dal dito ad Anziano: catturato e arrestato ladro

di Redazione 13/02/2018

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Montoro Superiore hanno tratto in arresto un 27enne ritenuto responsabile di rapina commessa in danno di un anziano. L’episodio ha subito destato un grave allarme nel montorese, soprattutto per le modalità con le quali il malvivente l’ha messa a segno. E proprio per tale motivo l’attività dei Carabinieri si è subito rivelata assolutamente frenetica ed incisiva, al punto di giungere in breve tempo all’arresto del rapinatore. L’attività d’indagine prende spunto dalla denuncia sporta da un 80enne del luogo che, visibilmente scosso, vincendo con forza la commozione, racconta ai militari della locale Stazione quanto accadutogli. Erano da poco trascorse le 11.00 di ieri allorquando un malvivente, rintracciato l’anziano per le strade di Montoro ed invitato a salire sul suo veicolo con il pretesto di accompagnarlo, dopo un paio di chilometri si fermava e, spintonandolo, lo costringe a scendere dall’auto e, minacciandolo, pretende di avere le due fedi nunziali che la vittima portava al dito. Vedendo la resistenza a quella richiesta, con violenza si impossessa dei due anelli d’oro; quindi risalito in auto e si dava alla fuga. A seguito della tempestiva attività info-investigativa, estrinsecatasi attraverso l’acquisizione di utili informazioni e l’analisi degli elementi raccolti, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità del malvivente che, grazie anche all’approfondita conoscenza del territorio, rintracciavano poco dopo. Le responsabilità del giovane sono state anche sancite anche dalla successiva perquisizione personale, all’esito della quale sono state rinvenute le due fedi occultate negli indumenti intimi. Inchiodato alle proprie responsabilità dalle evidenze della flagranza di reato, il 27enne è stato dichiarato in stato d’arresto alla Procura della Repubblica di Avellino e, successivamente alle formalità di rito, trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Baiano, in attesa di comparire nella mattinata odierna dinnanzi al Tribunale per essere giudicato con la formula del rito direttissimo. Le due fedi nuziali sottratte con la rapina sono state restituite all’anziano signore.