Festa a Tropeani di Grottolella, il 21 e 22 agosto

20/08/2017

Il comitato festa S.Vincenzo Tropeani , in collaborazione con la Pro Loco e il Forum dei giovani di Grottolella , invitano tutti il 21 e il 22 Agosto alla frazione Tropeani di Grottolella per una due giorni di divertimento, di musica e di buon cibo. L'evento di questa due giorni è stato chiamato dai giovani della frazione " Abbascio addì Francisi " , e vuole sottolineare e rafforzare il legame tra la storia, il presente e il futuro , valorizzando e tramandando da generazioni in generazione le tradizioni del luogo, nello splendido scenario della pizza della storica frazione del paese. Nella due giorni ci saranno due importanti appuntamenti musicali, il 21 agosto alle ore 20 e 30 si esibirà DJ Tony M , artista molto seguito sopratutto dai giovani , mentre il giorno dopo alla medesima ora si esibirà il noto artista Michelino. Saranno allestiti diversi stand enogastronomici dove sarà possibile gustare le buone pietanze tipiche locali , compresi i vini locali. " Con forza e dedizione abbiamo voluto organizzare queste due serate, con lo scopo di far rivivere le tradizioni locali valorizzando appieno il nostro territorio e le nostre bellezze. Questi momenti aiutano i cittadini a vivere le nostre frazioni come Tropeani riscoprendo legami antichi ma ancora duraturi , legami chi ci aiutano a stare insieme condividendo momenti di festa come questo. Vi invitiamo cari amici e vi aspettiamo in tanti i giorni 21 e 22 alla frazione Tropeani di Grottolella " - è quanto dichiarato dagli organizzatori.