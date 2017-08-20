Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Festa a Tropeani di Grottolella, il 21 e 22 agosto

Redazione Avatar

di Redazione

20/08/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Festa a Tropeani di Grottolella, il 21 e 22 agosto
Il comitato festa S.Vincenzo Tropeani , in collaborazione con la Pro Loco e il Forum dei giovani di Grottolella , invitano tutti il 21 e il 22 Agosto alla frazione Tropeani di Grottolella per una due giorni di divertimento, di musica e di buon cibo. L'evento di questa due giorni è stato chiamato dai giovani della frazione " Abbascio addì Francisi " , e vuole sottolineare e rafforzare il legame tra la storia, il presente e il futuro , valorizzando e tramandando da generazioni in generazione le tradizioni del luogo, nello splendido scenario della pizza della storica frazione del paese. Nella due giorni ci saranno due importanti appuntamenti musicali, il 21 agosto alle ore 20 e 30 si esibirà DJ Tony M , artista molto seguito sopratutto dai giovani , mentre il giorno dopo alla medesima ora si esibirà il noto artista Michelino. Saranno allestiti diversi stand enogastronomici dove sarà possibile gustare le buone pietanze tipiche locali , compresi i vini locali. " Con forza e dedizione abbiamo voluto organizzare queste due serate, con lo scopo di far rivivere le tradizioni locali valorizzando appieno il nostro territorio e le nostre bellezze. Questi momenti aiutano i cittadini a vivere le nostre frazioni come Tropeani riscoprendo legami antichi ma ancora duraturi , legami chi ci aiutano a stare insieme condividendo momenti di festa come questo. Vi invitiamo cari amici e vi aspettiamo in tanti i giorni 21 e 22 alla frazione Tropeani di Grottolella " - è quanto dichiarato dagli organizzatori.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Martedì 29 conferenza stampa sul Pasto della Salamandra

Articolo Successivo

Montoro, il sindaco Mario Bianchino parla al TG1 delle minacce ricevute

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

05/01/2019

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

01/01/2019

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

27/12/2018