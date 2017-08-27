Home Dai Comuni Martedì 29 conferenza stampa sul Pasto della Salamandra

Grottolella - martedì 29 agosto alle ore 11:30, i ragazzi del Forum dei Giovani di Grottolella terranno una conferenza stampa di presentazione della tre giorni di eventi e spettacoli, che si svilupperanno nello specifico l'1, il 2 e il 3 settembre. La conferenza stampa si terrà nel suggestivo atrio dello storico Castello di Grottolella. Interverranno: il Presidente del Forum di Grottolella Egidio Medugno, il tesoriere del direttivo Francesco Tropeano, i quali esporranno gli eventi, gli spettacoli e le iniziative che si terranno nel corso della manifestazione, esponendo nel dettaglio l'intero cartellone. Oltre ai saluti della padrona di casa Enza Bergamasco, Sindaco del piccolo comune irpino, interverranno il consigliere comunale delegato alle politiche sociali Lino Guerriero, il presidente della Pro Loco Federico Tropeano, il presidente dell'associazione Grotta Castagnata Amelia Medugno e l'amministratore dell'ATB Consulting Carmine Lepore. Modererà la conferenza stampa il giornalista del " Mattino" Alfonso D'Acierno, già Presidente del Forum dei giovani di Grottolella dal 2015 fino a pochi mesi fa. Nella conferenza stampa di martedì 29 si discuterà del tema che è alla base di questa edizione del Pasto della Salamandra, ovvero "Il tempo che passa la tradizione che resta". Un tema dunque molto particolare ed interessante quello scelto dai giovani ragazzi del forum della gioventù di Grottolella, tema che sollecita il pensiero, il ragionamento, la riflessione più acuta, e che ci rimanda alla cultura medievale nella quale sono germogliati molto istituti, consuetudini, modi di pensare e comportamenti che sono alla base del vivere quotidiano della società moderna. Un tuffo nel passato dunque per capire e guardare con rinnovato entusiasmo il presente, nell'attesa del futuro che verrà.