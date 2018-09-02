Home Sport Ferdinando Sforzini vicinissimo alla maglia verde

Ferdinando Sforzini vicinissimo alla maglia verde

di Redazione 02/09/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'Avellino, in vista dell'inizio del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, potrebbe mettere a segno a brevissimo un vero e proprio colpo ad effetto, quello rappresentato dall'arrivo, anzi dal ritorno di un forte attaccante. Ferdinando Sforzini, abile nel gioco aereo e nel colpo di testa Si tratta di Ferdinando Sforzini, classe 1984, che sembra essere vicinissimo all'Avellino. Il calciatore gradisce infatti la destinazione dopo che negli ultimi due anni è stato penalizzato dagli infortuni. Punta di peso, forte fisicamente, ma anche abile nel gioco aereo e nel colpo di testa, la presenza di Ferdinando Sforzini sarebbe in tutto e per tutto un lusso per la Serie D, ma da indiscrezioni trapela che l'attaccante, di fronte alla chiamata di una società di primo piano come l'Avellino, sarebbe pronto a dire sì nel caso in cui la trattativa per il suo ingaggio dovesse andare a buon fine. Martedì Ferdinando Sforzini già in campo per allenarsi con l'Avellino? Attaccante di grande esperienza e con il vizio del gol, ed in grado di reggere da solo l'intero reparto offensivo di una squadra, Ferdinando Sforzini, in termini realizzativi, ha raggiunto l'apice della carriera nelle due stagioni dal 2011 al 2013 con il Grosseto in virtù di 38 gol realizzati in 78 presenze. Già martedì prossimo, se le indiscrezioni saranno confermate, Ferdinando Sforzini potrebbe essere a disposizione del mister dell'Avellino Graziani.