Home Irpinia news Emozioni d'Irpinia 2019: sesta edizione del concorso fotografico, info partecipazione

Emozioni d'Irpinia 2019: sesta edizione del concorso fotografico, info partecipazione

di Redazione 03/09/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

E' partita la sesta edizione di 'Emozioni d'Irpinia 2019', il concorso fotografico che è giunto alla sua sesta edizione, e che porterà, per i 12 scatti vincenti, alla realizzazione dell'omonimo calendario che poi sarà distribuito in Irpinia, in Campania ed anche fuori Regione. Come partecipare al concorso fotografico Emozioni d'Irpinia 2019 In accordo con quanto si legge sulla pagina Facebook ufficiale del concorso, la partecipazione ad 'Emozioni d'Irpinia 2019' è gratuita ed aperta a tutti con l'invio degli scatti via posta elettronica a infoirpinia chiocciola gmail.com. Nell'e-mail, con lo scatto in allegato, sarà necessario indicare il nome dell'autore, il luogo di scatto, la data ed anche un riferimento telefonico dell'autore. Il tema del concorso è l'Irpinia, il che significa che, con la macchina fotografica o con lo smartphone, lo scatto dovrà riguardare tutto ciò che caratterizza l'Irpinia, dai borghi alle tradizioni e passando per i paesaggi. Ogni scatto presentato ai fini della partecipazione al concorso deve essere proprio, non deve avere più di 5 anni e non deve in alcun modo violare il copyright. Foto del concorso Emozioni d'Irpinia 2019 saranno pubblicate su Facebook Previa fase di preselezione, inoltre, il concorso fotografico 'Emozioni d'Irpinia 2019' prevede l'invio da parte di ogni autore di un numero illimitato di fotografie che saranno appositamente pubblicate sulla pagina Facebook, e che di conseguenza saranno sottoposte al voto dei fan nel periodo dal 15 settembre al 15 ottobre del 2018. Agli autori dei 12 scatti vincitori andrà il calendario, una pergamena ed un premio speciale per l'autore dello scatto che otterrà la votazione più alta. La premiazione avverrà nel corso della presentazione Ufficiale di 'Emozioni d’Irpinia 2019'.