Home Sport Avellino-Nola, conto alla rovescia per il recupero di Coppa Italia

Avellino-Nola, conto alla rovescia per il recupero di Coppa Italia

di Redazione 04/09/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

E' scattato il conto alla rovescia, per la Società Sportiva Dilettantistica Calcio Avellino SSD, per la gara interna contro il Nola che è valida per la Coppa Italia Serie D. Allo Stadio 'Partenio-Lombardi' di Avellino, infatti, il match è in programma domenica prossima, 9 settembre del 2018, con il calcio d'inizio che è fissato alle ore 15 secondo quelle che sono le disposizioni ufficiali diramate dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND). Avellino, domani la presentazione dei calendari per la Serie D Aspettando il match di Coppa Italia di Serie D di domenica, il prossimo appuntamento importante per l'Avellino è ravvicinato ed è rappresentato dall'uscita dei calendari che è fissata per domani, mercoledì 5 settembre del 2018, a partire dalle ore 14. E questo dopo che nei giorni scorsi, per la Serie D 2018-2019, il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato la composizione dei 9 raggruppamenti. La presentazione dei calendari si potrà seguire in diretta sulla pagina della Lega Nazionale Dilettanti che è presente sul social network Facebook. Nuovo Consiglio di Amministrazione Calcio Avellino SSD Intanto nei giorni scorsi, per la Calcio Avellino SSD, è stato costituito il nuovo Consiglio di Amministrazione con l’Avvocato Claudio Mauriello che è il Presidente del CdA, e Gianandrea De Cesare vice-presidente ed Amministratore Delegato. Il Presidente Mauriello, inoltre, sarà affiancato dal consigliere Alessandro Iuppa, già dirigente del Gruppo Sidigas in accordo con quanto ha riportato la società con una nota. Laureatosi presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Avvocato Claudio Mauriello vanta diverse collaborazioni con qualificati e primari Studi Legali nazionali.