Calcio Serie D 2018-2019: Avellino nel Girone G a 20 squadre, tutte le info

di Redazione 01/09/2018

Per la stagione calcistica 2018-2019, l'Avellino lotterà in Serie D nel Girone G che è composto da 20 squadre. Nel dettaglio, oltre agli Irpini nel Girone G ci sono pure le seguenti 19 squadre di calcio dilettantistiche: Budoni, Ladispoli, Castiadas, Ostiamare, Lanusei, Monterosi, Sassari Latte Dolce, Vis Artena, Albalonga, Torres, Atletico, Anzio, Lupa Roma, Cassino, Aprilia Racing, Trastevere, Città di Anagni, Latina e Flaminia. Campionato Serie D 2018-2019 a 168 squadre per un totale di 9 gironi Complessivamente, per il campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, le squadre partecipanti sono ben 168 suddivise in 9 gironi come segue: tre raggruppamenti a 20 squadre, ovverosia i Gironi E, F e G, e sei raggruppamenti a 18 squadre, ovverosia i Gironi A, B, C, D, H ed I. Nel definire i gironi è stata data priorità alle squadre di calcio appartenenti alla stessa regione con particolare attenzione, in particolare, alla tutela delle stracittadine, ovverosia dei derby da parte delle formazioni coinvolte. Quando inizia il campionato di calcio di Serie D Salvo ulteriori rinvii, per il campionato di calcio 2018-2019 di Serie D la partenza, che era stata precedentemente fissata per il 2 settembre, è prevista per il 16 settembre del 2018 in accordo con quanto è stato disposto dal Lega Nazionale Dilettanti. La decisione, in particolare, è stata presa in uniformità con l'inizio del campionato di calcio 2018-2019 di Serie C considerando che ancora ci sono pendenti le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, che si riunirà il prossimo 7 settembre, ed anche quelle del Tar del Lazio in data 13/9. Trattasi di decisioni che potrebbero portare a modifiche di organico per le squadre di C e D.