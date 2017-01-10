Home Dai Comuni Emergenza neve, da lunedì scuole chiuse ad Avellino e Provincia: Ecco dove

Emergenza neve, da lunedì scuole chiuse ad Avellino e Provincia: Ecco dove

di Redazione 10/01/2017

Avellino, una Befana devastante, così tanta neve non si vedeva dagli anni 90. Vere e proprie bufere hanno messo in ginocchio gran parte dell'Irpinia. Soprattutto nelle prime ore i disagi sono stati tanti. L'Ofantina è andata in tilt, molti paesi dell'alta irpinia sono rimasti isolati per diverse ore, tanti gli incidenti stradali, fortunatamente lievi. Dopo una brevissima tregua la neve è tornata e lo ha fatto in abbondanza. Ad Avellino si registrano in alcuni punti anche 30 centimetri, non va meglio nelle zone del Montorese, Serinese. Con interi quartieri rimasti senza acqua calda per via delle tubature ghiacciate. Le previsioni per le prossime ore non promettono nulla di buono, sono previste intense nevicate in modo particolare nei comuni dell'Alta irpinia. Per tali ragioni almeno per la giornata di Lunedi e martedì tutte le scuole di ogni ordine e grado nella città di Avellino rimarranno chiuse. #AVELLINO SCUOLE CHIUSE 9-10 GENNAIO "Considerato che il permanere di un abbondante strato di neve lungo le strade e su tutto il territorio del Comune e il freddo intenso non permettono di garantire la sicurezza e la percorribilità delle vie di accesso alle sedi delle scuole locali nonché la confortevole presenza degli alunni all'interno delle classi; Ritenuto, di conseguenza, dover disporre la chiusura di tutte le istituzioni scolastiche operanti nel territorio comunale per le giornate di lunedì 9 e 10 gennaio 2017 , al fine di evitare ulteriori disagi sia al personale sia alla popolazione scolastica e rischi in materia di sicurezza". Ordina "la chiusura di tutte le Scuole del Comune di Avellino per i giorni 9-10 Gennaio 2017". Ecco l'elenco delle scuole chiuse Martedì 10 Gennaio. Aiello del Sabato, Solofra, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Pratola Serra, Atripalda, Chiusano S. D., Paternopoli, Salza Irpina, Montemiletto, Greci, Gesualdo, Bagnoli Irpino, San Mango sul Calore, S. Angelo dei Lombardi, Lacedonia, Santa Paolina, Montefredane, Rocca San Felice, Guardia dei Lombardi, Montecalvo Irpino, Sant'Angelo dei Lombardi, Montella, Il Sindaco Mario Bianchino del comune di Montoro ha deciso di estendere la chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado anche per la giornata di Mercoledì 11 gennaio. Anche il comune di Monteforte ha prorogato la chiusura anche per la giornata di mercoledì 11.