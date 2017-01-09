Meteo Irpinia, l'emergenza neve è terminata? Cosa accade nei prossimi giorni?
di Redazione
09/01/2017
L'incredibile ondata di maltempo non accenna ad abbandonare la provincia irpinia. Da 5 giorni ormai, neve, ghiaccio, vento e temperature sotto lo zero stanno accompagnando le giornate irpine. Disagi, scuole chiuse, incidenti, sono stati giorni piuttosto intensi. Il peggio dovrebbe essere tuttavia alle spalle, le intense nevicate della befana non dovrebbero più ripetersi, ma il rischio neve rimane comunque molto alto. In questi casi il condizionale è d'obbligo, secondo gli esperti meteo le correnti artiche che avrebbero già dovuto abbandonare il sud Italia stanno continuando ad agire per via di un nuovo fronte freddo in arrivo per il fine settimana. Nella serata di oggi (lunedì nrd) sono previste ancora abbondanti nevicate ma per periodi molto più brevi, le temperature subiranno un ulteriore calo, tra -1 e -5 gradi le minime. Per la giornata di domani sono previste ancora nevicate anche se di intensità minore e a quote meno collinari. Mercoledì 11 gennaio le nevicate dovrebbero essere più intense nella prima parte della giornata. Giovedì temperature ancora sotto lo zero ma giornata soleggiata con annuvolamenti, senza precipitazioni. Venerdì salgono le temperature sopra lo zero è sono previste piogge. Nel fine settimana le temperature tornano sotto lo zero ed è possibile che la pioggia si trasformi in fenomeni nevosi, di quale intensità? Questo non è ancora chiaro agli esperti.
