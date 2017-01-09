Caricamento...

Montoro, scuole chiuse fino a mercoledì: ecco i consigli da seguire

Redazione Avatar

di Redazione

09/01/2017

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato nelle scorse ore un bollettino meteo, con il quale avvisa che continuano le avverse condizioni meteo con allerta meteo per neve e gelate fino a mercoledì. Il Sindaco della Città di Montoro, Mario Bianchino, ha prorogato l'Ordinanza di sospensione delle attività didattiche nr. 2 del 7 gennaio 2017, e pertanto i plessi scolastici di ogni ordine e grado, ubicati nel territorio di competenza, saranno chiusi anche nelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11 Gennaio 2017, al fine di prevenire ogni eventuale danno a persone o comunque evitare pregiudizi derivanti da tale situazione.

I consigli da seguire in caso di precipitazioni

Le forze dell’ordine, carabinieri e polizia locale, consigliano di uscire di casa il meno possibile per prevenire il rischio di incidenti. In caso di necessità e urgenza, il consiglio è quello di percorrere strade già transitate e quindi meno ghiacciate. Si rinnovano, inoltre, le raccomandazioni di usare massima prudenza, agli automobilisti di mettersi in viaggio dotati di pneumatici da neve o muniti di catene per la possibilità di gelate notturne anche in zone pianeggianti, ai cittadini tutti di prestare massima attenzione a presenza di ghiaccio sui sedimi ed alla caduta di neve o ghiaccio da tetti ed alberi. In caso di effettiva precipitazione a carattere nevoso, è estremamente importante seguire i consigli di comportamento sottoelencati per tutelare l'incolumità propria e degli altri:
  • Limitare, per quanto possibile, gli spostamenti con veicoli propri;
  • Non utilizzare veicoli a 2 o 3 ruote;
  • Non abbandonare l'auto in condizioni che possono costituire impedimento alla normale circolazione degli altri veicoli e soprattutto dei mezzi operativi di soccorso;
  • Verificare la capacità di carico della copertura dello stabile (casa, capannone o altra struttura). L'accumulo di neve e ghiaccio sul tetto potrebbe provocare crolli;
  • Tenersi informati sulla viabilità attraverso gli organi di informazione;
  • Limitare l'uso dei telefonini cellulari ai casi di effettivo bisogno e per brevi comunicazioni in modo da evitare sovraccarico delle reti;
  • Per proteggere la rete idrica, assumere dal gestore del servizio idrico le necessarie informazioni per la protezione della rete idrica da possibile gelate e proteggere il proprio contatore dalle gelate utilizzando materiale isolante;
  • In caso di nevicate con persistenza di neve al suolo e al fine di tutelare l'incolumità tutti i cittadini sono obbligati a:
  • Sgomberare dalla neve e dal ghiaccio l'area antistante il rispettivo fabbricato per tutta la lunghezza del marciapiede durante e dopo le precipitazioni nevose;
  • Raccogliere la neve lungo il bordo esterno del marciapiede per tutto il fronte di proprietà su cui insiste l'immobile e per agevolare il deflusso delle acque di fusione, in modo da non invadere la carreggiata e da non ostruire gli scarichi e i pozzetti stradali;
  • Spargere nelle aree sgomberate dalla neve, se la temperatura scende sotto lo zero, un adeguato quantitativo di sale, anche di uso domestico, per evitare la formazione di ghiaccio;
  • Rimuovere i ghiaccioli qualora si formassero sulle grondaie o sporgenze degli immobili;
  • Non gettare acqua o altri liquidi che causino formazione di ghiaccio sui marciapiedi, manto stradale o passaggi pedonali;
  • Rimuovere la neve dai tetti per evitare crolli;
  • Far sostare i mezzi di trasporto in maniera da non costituire intralcio alla circolazione, rimuovendoli dalle posizioni irregolari per facilitare il transito degli spazzaneve senza dover incorrere a rimozioni forzate;
  • I proprietari di piante e alberi che sporgono su aree di pubblico passaggio sono tenuti a togliere la neve che si è depositata sopra e che può cadere, creando danni a persone e cose;
  • Ripassare le modalità di montaggio delle catene controllando di avere in dotazione il modello adatto alla propria auto;
  • Rifornirsi per tempo di un'adeguata scorta di sale da utilizzare per la viabilità privata (anche pedonale);
  • E' opportuno controllare la funzionalità dei tergicristalli, della batteria e del sistema antigelo della propria automobile.
 
