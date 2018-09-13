Home Dai Comuni Corso Up To Youth - Come Avviare Un'attività, iniziativa Pro Loco Lioni

di Redazione 13/09/2018

'Up To Youth - Come Avviare Un'attività'. E' questo il titolo di un interessante corso che, per i giovani under 35, nel Comune di Lioni, in Provincia di Avellino, viene promosso ed organizzato dalla Pro Loco. In particolare, in accordo con quanto si legge sulla pagina ufficiale Facebook di 'Up To Youth - Come Avviare Un'attività', il corso mira a fornire informazioni e competenze su come avviare una propria attività commerciale, ed anche su come continuare ad operare per chi un'attività commerciale l'ha già avviata. Up To Youth - Come Avviare Un'attività il 26, 27 e 28 settembre del 2018 Nel dettaglio, il corso sarà incentrato sui seguenti temi: l'avviamento dell'attività, Business Model Canvas, le testimonianze degli imprenditori del territorio e gli aspetti societari. Il corso 'Up To Youth - Come Avviare Un'attività', che è aperto a tutti i giovani del territorio, è in programma il 26, 27 e 28 settembre del 2018. La tre giorni con il corso, dalle ore 16 alle ore 19, si terrà presso la sede della Pro Loco Lioni e sotto la guida dei mentor di MicroLab Onlus. Il corso, infatti, è a partecipazione gratuita ed è organizzato dalla Pro Loco Lioni con la collaborazione, oltre che di MicroLab Onlus, anche del Centro Studi Giuridici ed Economici - Alta Irpinia e di Irpinia Tour. Come iscriversi al corso Up To Youth - Come Avviare Un'attività Pur essendo a partecipazione gratuita, i posti per il corso sono limitati, ragion per cui occorre registrarsi online dall'apposita pagina web che è presente sul sito associazionemicrolab.it. E' ammessa tra l'altro pure la partecipazione libera al corso degli over 35 ma solo da uditori e senza alcun obbligo di iscrizione.