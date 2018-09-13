Come scegliere il parquet perfetto per la casa
13/09/2018
La scelta del pavimento è una delle tappe fondamentali nelle operazioni di ristrutturazione della casa. Al di là della sua funzione essenziale, questo ha anche una sua valenza prettamente estetica, che spesso porta a scegliere il parquet piuttosto di un qualunque altro rivestimento. A confronto con un pavimento tradizionale, questo si dimostra infatti più versatile, adatto a qualunque ambiente della casa e declinato in una serie ampia di tonalità, stili e tipologie. Ma come scegliere il parquet migliore per la propria casa allora?
Come scegliere il parquet: gli elementi da valutareNella scelta del parquet per la vostra casa, sarà inevitabile considerare alcuni elementi fondamentali, che vi indirizzeranno così verso la decisione giusta:
- Il materiale e la struttura del parquet sono molto importanti nella scelta del rivestimento. Spesso la scelta ricade su un parquet prefinito, fatto di listoni composti da uno strato di legno di abete, betulla o pioppo, ricoperto poi da uno strato di legno ben più pregiato (essenza). L'altra possibilità è quella di scegliere un parquet in legno massiccio, fatto di listoni di legno nobile, composti esclusivamente dalla specie legnosa che avete scelto.
- Il tipo di posa è un elemento che vi consigliamo vivamente di considerare al momento della scelta. Nello specifico va distinta la posa incollata dalla posa flottante: nel primo caso, il rivestimento è direttamente incollato al massetto mentre, nel secondo, i listoni vengono incastrati tra loro e poi poggiati sul massetto senza colla.
- Il colore è uno tra gli elementi fondamentali nella scelta del parquet. In questo senso, le possibilità a vostra disposizione sono tante e variegate, contando che il vostro gusto estetico e il vostro arredamento avranno un peso notevole in questa decisione. Le opzioni si distinguono in specie legnose rosse (acacia, ciliegio, abete americano), scure (wengé), brune (noce, quercia, teak) e chiare (acero, frassino, rovere).
Come scegliere il pavimento in rovereSe la vostra scelta dovesse ricadere sul pavimento in rovere, è importante che voi consideriate alcuni elementi relativi alla qualità del parquet stesso. Nel caso del rovere, si distinguono diverse qualità, che vanno dalla meno alla più pregiata a seconda della quantità dei nodi presenti sui listoni: più i nodi sono numerosi e grandi, minore sarà il prezzo del parquet; più omogenea e priva di nodi è la superficie, più elevate saranno la qualità e il costo. Al di là delle diverse qualità, il pavimento in rovere può essere poi acquistato in diverse finiture:
- oliato, ossia un parquet naturale precedentemente impregnato con un olio colorante che va a metterne in risalto le venature
- verniciato, un parquet ricoperto con una vernice all'acqua che gli conferisce un aspetto omogeneo e lo protegge da eventuali graffi o danni di altro tipo
- ossidato, un parquet ricoperto con una vernice all'acqua che ne sottolinea gli aspetti del legno, con uno stato di ossidazione che esemplifica l'invecchiamento precoce del materiale stesso
Parquet Sartoriale, il parquet fai da teNel caso in cui abbiate ben chiare le idee riguardo al pavimento in legno che volete utilizzare per la vostra casa, parquet sartoriale vi offre la possibilità di produrre e lavorare un rivestimento sulla base delle vostre richieste. Se avete esigenze specifiche di tonalità di colore o simile, potrete direttamente costruire un parquet fai da te, fornendo al laboratorio tutte le informazioni di cui questo ha bisogno. Vi verrà allora inviato un campione del parquet preparato sulla base dei vostri gusti, così da poter capire se il risultato è davvero quello che avete immaginato per il vostro pavimento.
