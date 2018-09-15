Home Sport Avellino fuori dalla Serie B, Tar del Lazio conferma esclusione

15/09/2018

Il Tar del Lazio ha confermato l'esclusione dell'Avellino dal campionato di calcio 2018-2019 di Serie B che, peraltro, è già iniziato visto che, partito a 19 squadre con il blocco dei ripescaggi, è già arrivato alla terza giornata del girone di andata. Avellino fuori dai cadetti e niente ripescaggio per il Catania 'Al sommario esame proprio della presente fase, non si ravvisano presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare'. Questo è quanto sull'esclusione dalla B dell'Avellino, tra l'altro, hanno reso noto i giudici del Tar del Lazio che, in accordo con quanto è stato riportato da Gazzetta.it, hanno respinto pure la richiesta di inclusione del Catania nel torneo cadetto come potenziale società ripescata. Di conseguenza, il Catania per puntare alla B dovrà disputare un altro campionato di calcio di Serie C, mentre l'Avellino ripartirà dal campionato nazionale dilettanti con l'imminente esordio alla prima giornata in trasferta contro il Ladispoli. Avellino nel campionato di calcio di Serie D 2018-2019 con il bomber Ferdinando Sforzini L'Avellino nel campionato di Serie D 2018-2019 lotterà potendo fare affidamento su calciatori di categoria superiore come l'attaccante Ferdinando Sforzini che, pur avendo giocato poco negli ultimi due anni, in condizioni di forma perfette farà sicuramente la differenza. Il Calcio Avellino SSD sarà guidato in campo dal capitano Santiago Morero già da domani, domenica 16 settembre del 2018, nella prima di campionato in trasferta contro il Ladispoli come sopra accennato. Il 23 settembre contro l'Albalonga ci sarà invece per l'Avellino l'esordio in Serie D 2018-2019 tra le mura amiche.