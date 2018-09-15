Home Sport Calcio US Ladispoli, caccia al biglietto per lo stadio Angelo Sale

di Redazione 15/09/2018

Ci sarà quasi sicuramente il tutto esaurito, allo stadio Angelo Sale, per la prima nel campionato di calcio 2018-2019 di Serie D dell'US Ladispoli. Dalle ore 15 di domani, domenica 16 settembre del 2018, si gioca infatti Ladispoli-Avellino, match che sarà caratterizzato dalla presenza di tantissimi tifosi irpini al punto che sembrerà quasi di giocare in casa. Biglietti Ladispoli-Avellino settore ospiti già sold out In accordo con quanto è stato riportato da ladispolicalcio.it, il sito Internet ufficiale della squadra di casa, per il settore ospiti i biglietti a disposizione sono in tutto 250, ma i tifosi dell'Avellino saranno molti di più in quanto non mancheranno i supporter irpini già a caccia di un biglietto per la tribuna centrale. 'Si prevede che entro pochi giorni si volatilizzeranno tutti i tagliandi messi a disposizione dal club rossoblu', riferisce non a caso l'US Ladispoli chiamata ad affrontare un Avellino che riparte dai Dilettanti ma che di sicuro sin dall'esordio vorrà iniziare a fare i punti utili per tornare, magari già subito dalla prossima stagione, nel calcio professionistico. Ladispoli invita i tifosi di casa a colorare le tribune Sulla pagina Facebook ufficiale dell'US Ladispoli, inoltre, nel prevedere una elevata affluenza di pubblico, la società calcistica ha espressamente invitato i possessori del biglietto per entrare allo stadio a presentarsi ai cancelli in largo anticipo. In più, il Ladispoli ha invitato i propri tifosi a colorare le tribune presentandosi allo stadio Angelo Sele con una maglietta rossa o blu.