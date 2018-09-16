Caricamento...

Calcio Avellino SSD, buona la prima col Ladispoli: risultato finale e marcatori

Redazione Avatar

di Redazione

16/09/2018

Missione compiuta per l'Avellino SSD nella prima giornata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D. Gli irpini, all'esordio nei Dilettanti in trasferta contro il Ladispoli, infatti, hanno vinto la sfida per 4 a 1 conquistando così i primi tre punti.

Formazioni Ladispoli-Avellino, stadio Angelo Sale

L'Avellino, dal primo minuto allo stadio Angelo Sale, è sceso in campo con il modulo 4-4-2 schierando, agli ordini del mister Graziani, Lagomarsini, Mikahylovski, Mithra, Parisi, Morero, Gerbaudo, Tribuzzi, Buono, Mentana, De Vena e Matute. Sotto la direzione dell'arbitro Signor Scatena di Avezzano, il Ladispoli ha invece opposto dall'inizio Travaglini, Turco, Gallitano, Leone, Mastrodonato, Tollardo, Cannizzo, Sganga, La Rosa, Bertino e Cardella.

Avellino a segno con Gerbaudo, Buono, De Vena e Trompte, di Cardella la rete della bandiera

Il primo tempo si è chiuso con l'Avellino già in vantaggio per 2 a 1 grazie alle reti di Gerbaudo e di Buono, dopodiché nella ripresa ha arrotondato il risultato con le marcature di De Vena e di Trompte. Il gol della bandiera, per il Ladispoli, è stato invece siglato da Cardella. Nel prossimo turno che è valido, nel Girone G, per la seconda giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, l'Avellino SSD esordirà in casa ospitando l'Albalonga. Il match si disputerà nella giornata di domenica prossima, 23 settembre del 2018, con calcio d'inizio fissato alle ore 15.
