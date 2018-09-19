Home Sport Coppa Italia Avellino-Nola, info biglietti stadio Partenio-Lombardi

Coppa Italia Avellino-Nola, info biglietti stadio Partenio-Lombardi

di Redazione 19/09/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

E' in programma nella giornata di oggi, mercoledì 19 settembre del 2018, con calcio d'inizio alle ore 20,30, la gara Avellino-Nola che è valida per la Coppa Italia di Serie D. Per i tifosi irpini l'appuntamento è allo stadio 'Partenio-Lombardi' con il botteghino, per l'acquisto dei biglietti, che resterà aperto con orario continuato fino al fischio di inizio della gara e comunque fino ad esaurimento dei posti a disposizione. Prezzi biglietti Avellino-Nola tribune e curva In accordo con quanto è stato riportato dal sito avellinossd.it, i prezzi dei biglietti sono i seguenti: 20 euro in Tribuna Montevergine centrale, 10 euro in Tribuna Terminio, e 5 euro in Curva Sud. Ricordiamo che, sul campo del Ladispoli, l'Avellino è reduce, per la prima giornata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, dalla vittoria per 4 a 1 grazie alle reti di Gerbaudo, Buono, De Vena e Tompte. Domenica Avellino-Albalonga, seconda di andata Serie D Domenica prossima, 23 settembre del 2018, l'Avellino SSD scenderà nuovamente in campo per l'esordio in casa nel campionato di calcio 2018-2019 di Serie D. Tra le mura amiche, per la seconda giornata del girone di andata, infatti, gli irpini ospiteranno la formazione dell'Albalonga. Dopo l'esordio vincente nel torneo, domenica l'Avellino andrà a caccia di altri tre punti per confermarsi in testa alla classifica nel Girone G.