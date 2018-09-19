Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Giornate Europee del Patrimonio 2018, appuntamento speciale al Museo Irpino

Redazione Avatar

di Redazione

19/09/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
Giornate Europee del Patrimonio 2018, appuntamento speciale al Museo Irpino
Nell'ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2018, sabato prossimo, 22 settembre, a partire dalle ore 10,30, l'appuntamento al Museo Irpino è con 'Io sono la guida!', una iniziativa che vedrà un nutrito gruppo di giovani svolgere il ruolo di 'guide per un giorno'.

Giovani provenienti da tutto il mondo racconteranno la storia del nostro Paese, tra parole ed emozioni

Trattasi di giovani di differenti nazionalità, dalla Nigeria all'India e passando per il Senegal, Togo, Russia e Pakistan, solo per citarne alcune, che accoglieranno i visitatori nelle sale del Museo Irpino. Nel dettaglio, in accordo con quanto riporta un post sulla pagina ufficiale Facebook del Museo Irpino, i giovani in qualità di guide per un giorno non solo con le proprie parole, ma anche con le proprie emozioni, racconteranno la storia del nostro Paese così come lo hanno conosciuto nell'ambito del progetto di dialogo interculturale. Il progetto di dialogo interculturale ha preso le mosse proprio dal Museo Irpino per poi essere stato ideato e curato da Mediateur che è la concessionaria dei servizi educativi del polo museale della Provincia di Avellino.

Io sono la guida!, iniziativa unica nel suo genere

Il Museo Irpino, inoltre, pone l'accento sul fatto che 'Io sono la guida!ì è un'iniziativa unica nel suo genere, ed anche l'occasione per invitare tutta la comunità irpina a riscoprire il nostro patrimonio insieme alle comunità di stranieri.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Coppa Italia Avellino-Nola, info biglietti stadio Partenio-Lombardi

Articolo Successivo

Lo Spazio Pubblico in Prospettiva, concorso fotografico Ordine Architetti Avellino

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Vinitaly 2019 Piazza Irpinia: manifestazione di interesse fino al 27 marzo

Vinitaly 2019 Piazza Irpinia: manifestazione di interesse fino al 27 marzo

23/03/2019

Export Day 18 marzo 2019, evento nazionale alla Camera di Commercio di Avellino

Export Day 18 marzo 2019, evento nazionale alla Camera di Commercio di Avellino

13/03/2019

Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2019, Seminario Camera Commercio Avellino

Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2019, Seminario Camera Commercio Avellino

09/03/2019