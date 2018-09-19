Home Irpinia news Giornate Europee del Patrimonio 2018, appuntamento speciale al Museo Irpino

Giornate Europee del Patrimonio 2018, appuntamento speciale al Museo Irpino

di Redazione 19/09/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Nell'ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2018, sabato prossimo, 22 settembre, a partire dalle ore 10,30, l'appuntamento al Museo Irpino è con 'Io sono la guida!', una iniziativa che vedrà un nutrito gruppo di giovani svolgere il ruolo di 'guide per un giorno'. Giovani provenienti da tutto il mondo racconteranno la storia del nostro Paese, tra parole ed emozioni Trattasi di giovani di differenti nazionalità, dalla Nigeria all'India e passando per il Senegal, Togo, Russia e Pakistan, solo per citarne alcune, che accoglieranno i visitatori nelle sale del Museo Irpino. Nel dettaglio, in accordo con quanto riporta un post sulla pagina ufficiale Facebook del Museo Irpino, i giovani in qualità di guide per un giorno non solo con le proprie parole, ma anche con le proprie emozioni, racconteranno la storia del nostro Paese così come lo hanno conosciuto nell'ambito del progetto di dialogo interculturale. Il progetto di dialogo interculturale ha preso le mosse proprio dal Museo Irpino per poi essere stato ideato e curato da Mediateur che è la concessionaria dei servizi educativi del polo museale della Provincia di Avellino. Io sono la guida!, iniziativa unica nel suo genere Il Museo Irpino, inoltre, pone l'accento sul fatto che 'Io sono la guida!ì è un'iniziativa unica nel suo genere, ed anche l'occasione per invitare tutta la comunità irpina a riscoprire il nostro patrimonio insieme alle comunità di stranieri.