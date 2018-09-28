Home Irpinia news Contributi sicurezza aziendale, al via Bando Camera di Commercio di Avellino

Contributi sicurezza aziendale, al via Bando Camera di Commercio di Avellino

di Redazione 28/09/2018

Manca poco, ai fini della presentazione delle domande, per l'apertura dei termini di un Bando della Camera di Commercio di Avellino per la concessione, sull'anno 2018, di contributi per la sicurezza aziendale. Con le risorse, in particolare, la CamCom di Avellino punta ad agevolare l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la sicurezza, a partire dai sistemi di videosorveglianza, che possano favorire la protezione delle imprese irpine da fenomeni di criminalità. Bando contributi sicurezza aziendale, domande dall'1 ottobre al 21 dicembre 2018 Per conoscere le spese per la sicurezza aziendale ammissibili, ai fini della concessione dei contributi, basta consultare l'articolo 6 del bando. Attraverso la piattaforma Telemaco, le domande per l'accesso ai contributi, da parte delle imprese interessate, potranno essere presentate dalle ore 9 dell'1 ottobre del 2018, e fino e non oltre il 21 dicembre del 2018. Le imprese che possono presentare domanda per l'accesso ai contributi per la sicurezza aziendale sono quelle che, con la sola eccezione del bando fiere, non hanno già presentato richiesta di contributi per altri bandi 2018 della Camera di Commercio di Avellino, ovverosia per l'innovazione, per l'adesione consorzi e per l'abbattimento dei tassi di interesse. Contributo sicurezza aziendale, limiti e massimali previsti Per ogni impresa richiedente il contributo massimo erogabile, così come previsto dal Bando della Camera di Commercio di Avellino, è pari a 2.500 euro e comunque nella misura del 50% delle spese ammissibili.