Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Comune di Avellino, scadenza iscrizione Albo Scrutatori e Presidenti di Seggio

Redazione Avatar

di Redazione

29/09/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
Comune di Avellino, scadenza iscrizione Albo Scrutatori e Presidenti di Seggio
Scade il prossimo 31 ottobre del 2018 il termine, da parte dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Avellino, per presentare al Sindaco la domanda che permette di essere inseriti nell'albo delle persone che sono idonee all'Ufficio di Presidente di Seggio Elettorale.

Requisiti iscrizione albo Presidente di Seggio Elettorale e albo Scrutatori

Ne dà notizia proprio il Sindaco nel precisare che nella domanda per iscrizione nell'albo di Presidente di Seggio Elettorale occorre indicare la data di nascita, il titolo di studio (media superiore), la residenza, la professione, l'arte o mestiere. Deve essere presentata invece entro il 30 novembre del 2018 la domanda per gli elettori che sono disposti ad essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'Ufficio di Scrutatore. In questo caso la domanda scritta deve essere presentata alla Commissione Elettorale Comunale dichiarando di essere in possesso dei requisiti richiesti, ovverosia di possedere come titolo di studio almeno quello relativo alla scuola dell'obbligo, e di essere tra gli elettori nel comune di Avellino.

Dove trovare i moduli per fare lo scrutatore e per presidente di seggio

Il modulo di domanda può essere richiesto rivolgendosi ai Servizi Demografici che si trovano ad Avellino in Piazza del Popolo, oppure si possono visionare e scaricare direttamente dal sito Internet comune.avellino.it, accedendo alla sezione bandi, avvisi e gare. L'Amministrazione comunale, per l'iscrizione Albo Scrutatori e Presidenti di Seggio, ricorda infine che coloro che sono già iscritti, avendo presentato domanda negli anni precedenti, non devono presentare una nuova istanza.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Viaggio Napoli- Barcellona: ecco quali mezzi di trasporto usare

Articolo Successivo

Contributi sicurezza aziendale, al via Bando Camera di Commercio di Avellino

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

05/01/2019

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

01/01/2019

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

27/12/2018