Home Dai Comuni Comune di Avellino, scadenza iscrizione Albo Scrutatori e Presidenti di Seggio

Comune di Avellino, scadenza iscrizione Albo Scrutatori e Presidenti di Seggio

di Redazione 29/09/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Scade il prossimo 31 ottobre del 2018 il termine, da parte dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Avellino, per presentare al Sindaco la domanda che permette di essere inseriti nell'albo delle persone che sono idonee all'Ufficio di Presidente di Seggio Elettorale. Requisiti iscrizione albo Presidente di Seggio Elettorale e albo Scrutatori Ne dà notizia proprio il Sindaco nel precisare che nella domanda per iscrizione nell'albo di Presidente di Seggio Elettorale occorre indicare la data di nascita, il titolo di studio (media superiore), la residenza, la professione, l'arte o mestiere. Deve essere presentata invece entro il 30 novembre del 2018 la domanda per gli elettori che sono disposti ad essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'Ufficio di Scrutatore. In questo caso la domanda scritta deve essere presentata alla Commissione Elettorale Comunale dichiarando di essere in possesso dei requisiti richiesti, ovverosia di possedere come titolo di studio almeno quello relativo alla scuola dell'obbligo, e di essere tra gli elettori nel comune di Avellino. Dove trovare i moduli per fare lo scrutatore e per presidente di seggio Il modulo di domanda può essere richiesto rivolgendosi ai Servizi Demografici che si trovano ad Avellino in Piazza del Popolo, oppure si possono visionare e scaricare direttamente dal sito Internet comune.avellino.it, accedendo alla sezione bandi, avvisi e gare. L'Amministrazione comunale, per l'iscrizione Albo Scrutatori e Presidenti di Seggio, ricorda infine che coloro che sono già iscritti, avendo presentato domanda negli anni precedenti, non devono presentare una nuova istanza.