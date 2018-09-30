Viaggio Napoli- Barcellona: ecco quali mezzi di trasporto usare
di Redazione
30/09/2018
Sono molti gli italiani che per le loro ferie decidono di spostarsi all’estero alla scoperta di nuovi paesi. E stesso discorso vale per i partenopei che tra le molte mete ambite non dimenticano che possono optare per la bella Barcellona. Ma come si fa a spostarsi da Napoli a Barcellona?
Napoli-Barcellona: come fareChe sia l’aereo, il treno, la nave o un viaggio on the road in auto, da Napoli a Barcellona si può partire praticamente con qualunque mezzo di trasporto. La prima cosa da fare è raccogliere tutte le dovute informazioni per capire il costo gli orari e la durata del viaggio dal capoluogo campano a quello catalano. Quindi una cosa essenziale su cui interessarsi è ricreare una mappa di localizzazione per capire le distanze e gli eventuali punti di corrispondenza: passiamo dall’aeroporto, alla stazione dei pullman, al porto e così via. Per un viaggio da Napoli (Campania, Italia) a Barcellona (per un totale di 1013 km) ci sono 5 alternative di mezzi di trasporto, a partire dall’aereo per poi passare al traghetto, al carsharing, al treno e infine al pullman. Ovviamente a seconda della scelta cambierà la durata complessiva del viaggio.
Viaggiare in aereo e in pullman da Napoli a BarcellonaPrima alternativa, che all’apparenza viene considerata la più semplice e pratica è quella di volare a Barcellona in aereo. Recandosi all’aeroporto di Napoli, ci vorranno minimo due ore di anticipo rispetto all’orario di partenza (tra check e organizzazioni varie) per poi salire sul volo di destinazione a Barcellona. Volo diretto da compagnie come Ryanair atterrerà proprio all’aeroporto di Barcelona-El Prat. Se invece volessimo prendere il pullman dobbiamo sapere che non esiste una linea Napoli Barcellona diretta. Minimo occorre una fermata e un cambio pullman, precisamente ci si ferma sulla linea a Genova (quindi tratta Napoli Genova) per poi fare Genova Barcellona. Anche in questo caso c’è la fermata dei bus a Napoli dove prendere un Flix Bus per Genova e un volta arrivati nel capoluogo ligure prenderemo un nuovo Flix Bus che ci porterà alla fermata bus di Barcellona.
Tratta Napoli Barcellona in treno o in nave?E per il discorso treno vale la stessa cosa detta con il pullman. Non esiste un viaggio unico senza fare cambio, quindi magari un’opzione valida potrebbe essere quella di prendere il treno a Napoli, dalla stazione di porta Nolana, e arrivare a Roma. Da Roma poi prendere l’aereo per arrivare a Barcellona. La via di mezzo tra i mezzi di trasporto appena citati e descritti è il carsharing. Volendo ci si può affidare a piattaforme esperte tipo Blablacar, che ricomprende tra i suoi itinerari quelli per Barcellona. L’unica cosa è che in tal caso il servizio parte da Torino, quindi magari si può prendere il treno per arrivare in Piemonte e poi da qui affidarsi ad un carsharing per arrivare direttamente in Catalogna. Infine volendo si può partire da Napoli in nave per andare a Barcellona. Anche in questo caso non ci sono viaggi diretti, ma va preso un altro mezzo prima di imbarcarsi in nave e arrivare a Barcellona. Magari l’imbarco può esserci a Genova (arriviamo a Genova in pullman) volendo anche con il traghetto. E una volta giunti a Barcellona via con il tour turistico alla scoperta di monumenti e posti meravigliosi così come anticipano già le numerose guide online come quella che si trova su https://www.barcellona.shop/it
