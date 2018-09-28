Home Sport Calcio Serie D 2018-2019, programma sabato e domenica 29-30 settembre

Calcio Serie D 2018-2019, programma sabato e domenica 29-30 settembre

di Redazione 28/09/2018

Dopo il turno infrasettimanale domani, sabato 29 settembre del 2018, il campionato di calcio di Serie D riparte con la terza giornata e con la quarta per i gironi E, F e G. Nel Girone G, in particolare, l'Avellino, sotto la direzione dell'arbitro Signor Niccolò Turrini di Firenze, scenderà in campo domenica tra le mura amiche contro il Città di Anagni. Serie D 29 settembre, solo due gli anticipi del sabato La Lega Dilettanti rende noto che per sabato 29 settembre gli anticipi di Serie D saranno solo due, ovverosia Chieri-Stresa nel Girone A, che si giocherà ad Asti, e Levico Terme-Arzignano che è valida per il Girone C. Domenica 30 settembre tutti i match della Serie D si disputeranno con il calcio d'inizio alle ore 15 e con la sola eccezione del match Sasso Marconi-Axys Zola, nel girone D, che è stato spostato alle ore 16. Per il girone dell'Avellino, le altre gare della quarta giornata di Serie D 2018-2019 sono le seguenti: Aprilia-Budoni, Flaminia-Ladispoli, Cassino-Ostiamare, Castiadas-Lupa Roma, Lanusei-Albalonga, Latte Dolce-Latina, Monterosi-Torres, Atletico-Anzio e Vis Artena-Trastevere. Avellino-Anagni, spazio ad un mini-turnover tra gli irpini Per quel che riguarda la sfida interna dell'Avellino contro l'Anagni, tra gli irpini ci sarà spazio per un mini-turnover con De Vena candidato al ritorno in campo dal primo minuto in accordo con quanto è stato riportato da primativvu.it. Dopo tre gare di campionato in Serie D, intanto, spiccano le nove reti segnate in tre gare che fanno dell'Avellino una vera e propria corazzata.