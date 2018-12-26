Contributi alle PMI irpine per la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali
di Redazione
26/12/2018
La Camera di Commercio di Avellino, grazie ad un fondo avente una dotazione finanziaria pari a 200 mila euro, ha reso noto d'aver pubblicato il Bando 2019 per la concessione di contributi, alle piccole e medie imprese irpine, finalizzati alla partecipazione a fiere in Italia ed anche all'estero.
Contributi alle PMI irpine per la partecipazione fiere fino a 5 mila euroA favore delle imprese richiedenti, a seguito di partecipazione al bando, il contributo camerale massimo erogabile per ogni singola PMI è pari a 3 mila euro per la fiere che svolgono in Italia, 4 mila euro nei Paesi dell'Ue e 5 mila euro per le fiere internazionali che si svolgono nei Paesi extra-Ue. Per quel che riguarda le fiere in Italia, quelle ammissibili a contributo sono consultabili al sito Internet Regione.it, e risultano essere quelle inserite nel calendario ufficiale approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome.
Contributi per le fiere all'estero ammissibili sono per eventi aperti al pubblico e con stand espositiviSulle fiere all'estero, invece, il contributo camerale può essere concesso a patto che si tratti di eventi che sono aperti al pubblico e con stand espositivi, mentre sono escluse, tra le altre, le degustazioni, le iniziative promozionali e gli incontri con buyers. Per saperne di più basta andare su av.camcom.gov.it, il sito Internet della Camera di Commercio di Avellino.
Articolo Precedente
Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori
Articolo Successivo
Calcio Serie D 19a giornata Girone G, tutti i risultati finali e la classifica