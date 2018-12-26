Caricamento...

Contributi alle PMI irpine per la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali

26/12/2018

La Camera di Commercio di Avellino, grazie ad un fondo avente una dotazione finanziaria pari a 200 mila euro, ha reso noto d'aver pubblicato il Bando 2019 per la concessione di contributi, alle piccole e medie imprese irpine, finalizzati alla partecipazione a fiere in Italia ed anche all'estero.

Contributi alle PMI irpine per la partecipazione fiere fino a 5 mila euro

A favore delle imprese richiedenti, a seguito di partecipazione al bando, il contributo camerale massimo erogabile per ogni singola PMI è pari a 3 mila euro per la fiere che svolgono in Italia, 4 mila euro nei Paesi dell'Ue e 5 mila euro per le fiere internazionali che si svolgono nei Paesi extra-Ue. Per quel che riguarda le fiere in Italia, quelle ammissibili a contributo sono consultabili al sito Internet Regione.it, e risultano essere quelle inserite nel calendario ufficiale approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome.

Contributi per le fiere all'estero ammissibili sono per eventi aperti al pubblico e con stand espositivi

Sulle fiere all'estero, invece, il contributo camerale può essere concesso a patto che si tratti di eventi che sono aperti al pubblico e con stand espositivi, mentre sono escluse, tra le altre, le degustazioni, le iniziative promozionali e gli incontri con buyers. Per saperne di più basta andare su av.camcom.gov.it, il sito Internet della Camera di Commercio di Avellino.
