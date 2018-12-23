Calcio Serie D 19a giornata Girone G, tutti i risultati finali e la classifica
di Redazione
23/12/2018
Tra ieri ed oggi, domenica 23 dicembre, nel Girone G di Serie D si sono disputate le gare valide per la 19-esima giornata. Ecco, nel dettaglio, tutti i risultati finali: Castiadas-Vis Artena 1-4, Flaminia-Budoni 1-2, Lanusei-Lupa Roma 1-0, Monterosi-Ostia Mare 4-1, Anagni-Ladispoli 1-1, Anzio Lavinio-Albalonga 1-2, Cassino-Aprilia 1-0, Latte Dolce-Trastevere 2-1, Sff Atletico-Torres 5-0, Avellino-Latina 1-1.
Classifica Serie D Girone G, Lanusei al comando da solo dopo 19 turni di campionatoPer effetto di questi risultati finali, la classifica di Serie D 2018-2019, nel Girone G, dopo 19 turni di campionato, ovverosia a conclusione del girone di andata, è la seguente: Lanusei capolista in solitario con 41 punti, Trastevere 38, Latte Dolce 37; Albalonga, Avellino e Monterosi 34; Aprilia 31, SFF Atletico e Cassino 30, Vis Artena e Latina 26; Anagni, Ostiamare e Ladispoli 21 punti; Flaminia 20, Budoni 19, Torres 18, Castiadas 15, Lupa Roma 14, Anzio Lavinio 8.
Prossimo turno campionato di Serie D 2018-2019, si riparte dopo la sosta invernaleDa oggi scatta la sosta invernale visto che il prossimo turno di Serie D 2018-2019, valido nel Girone G per la 20-esima giornata, si disputerà in data 6 gennaio del 2019. Nel dettaglio, questi sono i match validi per il 20-esimo turno, il primo del girone di ritorno nel Girone G della Serie D 2018-2019: Aprilia-Vis Artena, Anagni-Albalonga, Cassino-Anzio, Avellino-Ladispoli, SFF Atletico-Latina, Flaminia-Lupa Roma, Castiadas-Ostiamare, Latte Dolce-Budoni, Lanusei-Torres, Monterosi-Trastevere.
