Con il Forum dei Giovani di Montoro "Per fare un albero ci vuole un GIOCO!"

Con il Forum dei Giovani di Montoro "Per fare un albero ci vuole un GIOCO!"

di Redazione 12/01/2018

Domenica 14 gennaio dalle 19.30 si terrà alla sede del Forum dei Giovani di Montoro, sita in Misciano, una tombolata di beneficenza. Il periodo dell’iniziativa può apparentemente sembrare “fuori stagione”, però lo scopo è decisamente nobile. Nel caso specifico, obiettivo della tombolata è destinare il ricavato alla riqualificazione del territorio montorese, duramente colpito dagli incendi della scorsa estate. Proprio i roghi estivi, i quali hanno privato le nostre terre di tanto verde, hanno già portato a numerosi smottamenti negli scorsi mesi, che hanno colpito soprattutto la Strada Provinciale 90, ossia la tratta percorsa dal trasporto pubblico locale per la linea Avellino-Salerno. Dunque scopo dell’iniziativa è piantare il maggior numero di alberi e piante possibili sull’intero territorio montorese, almeno un albero per ogni frazione nelle terre ancora fertili. Comunque, sottolinea la presidentessa del Forum dei Giovani Filomena Verdoliva, tale intento non si limiterà all’evento di domenica, ma anzi proseguirà su tale scia anche nei prossimi mesi. Per evidenziare la portata delle loro intenzioni, è stato scelto un motto alquanto significativo, cioè “Per fare un albero ci vuole un GIOCO”. Subito dopo aver letto la frase, chi ha buona memoria capisce immediatamente che per l’occasione è stato rivisitato il celebre verso “Per fare un albero ci vuole un seme” della canzone Ci vuole un fiore, incisa dal cantautore Sergio Endrigo nel 1974. Durante la serata di domenica, in ogni caso, i ragazzi del Forum non saranno soli, ma saranno accompagnati da numerose associazioni del territorio che hanno deciso di aderire alla tombolata, apprezzandone i loro buoni propositi. In particolare, tali gruppi sono: Mariella Raggio di Sole, Il Sorriso di Borgo, Pro Loco Circolo San Pantaleone, Cittadini Attivi Montoro, Pro Loco Banzano, La Fenice Preturo, Iris, Palio Montoro, Circolo Legambiente “Valle Solofrana” Solofra-Montoro, Aps SS. S e Avellino Briganti di Montoro.