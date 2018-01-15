Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Volley, vittoria al Tie-break per la Emilio Vietri Montoro

Redazione Avatar

di Redazione

15/01/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
Volley, vittoria al Tie-break per la Emilio Vietri Montoro
Gara ricca di emozioni, quella della decima giornata di Campionato del Girone B della Serie D Femminile FIPAV Campania, per l'ASD Polisortiva Città di Montoro che vince in casa contro APD VICTORIA MARANO per tre set a due, con i seguenti parziali: 22-25, 25-19, 25-19, 17-25, 16-14.
Dopo la bellissima gara in trasferta a Capua, le ragazze di coach Senatore "vincono ma non convincono" tra le mura del PalaMontoro.
Troppi gli errori concessi alle avversarie che non lasciano cadere palla facilmente e le belle del volley montorese si fanno raggiungere al quarto set. Ma il carattere della Emilio Vietri Montoro predomina e, al tie break, riescono a conquistare due punti importanti che consolidano il primo posto in classifica e si distaccano dalla Granvolley Capua, uscita sconfitta dalla trasferta di Ischia.
Nel prossimo weekend la prima squadra della Polisportiva Città di Montoro sfiderà, in trasferta, la Phoenix Solofra al Pala Petrone, domenica 21 gennaio ore 18:00. Testa e cuore al derby che chiuderà il girone di andata di questo nuovo ed entusiasmante campionato.
Comunicato stampa
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Il Garante Ciambriello in visita alla casa di reclusione di Aversa

Articolo Successivo

Con il Forum dei Giovani di Montoro “Per fare un albero ci vuole un GIOCO!”

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

05/01/2019

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

01/01/2019

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

27/12/2018