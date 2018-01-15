Volley, vittoria al Tie-break per la Emilio Vietri Montoro
15/01/2018
Gara ricca di emozioni, quella della decima giornata di Campionato del Girone B della Serie D Femminile FIPAV Campania, per l'ASD Polisortiva Città di Montoro che vince in casa contro APD VICTORIA MARANO per tre set a due, con i seguenti parziali: 22-25, 25-19, 25-19, 17-25, 16-14.
Dopo la bellissima gara in trasferta a Capua, le ragazze di coach Senatore "vincono ma non convincono" tra le mura del PalaMontoro.
Troppi gli errori concessi alle avversarie che non lasciano cadere palla facilmente e le belle del volley montorese si fanno raggiungere al quarto set. Ma il carattere della Emilio Vietri Montoro predomina e, al tie break, riescono a conquistare due punti importanti che consolidano il primo posto in classifica e si distaccano dalla Granvolley Capua, uscita sconfitta dalla trasferta di Ischia.
Nel prossimo weekend la prima squadra della Polisportiva Città di Montoro sfiderà, in trasferta, la Phoenix Solofra al Pala Petrone, domenica 21 gennaio ore 18:00. Testa e cuore al derby che chiuderà il girone di andata di questo nuovo ed entusiasmante campionato.
