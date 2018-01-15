Volley, vittoria al Tie-break per la Emilio Vietri Montoro

Troppi gli errori concessi alle avversarie che non lasciano cadere palla facilmente e le belle del volley montorese si fanno raggiungere al quarto set. Ma il carattere della Emilio Vietri Montoro predomina e, al tie break, riescono a conquistare due punti importanti che consolidano il primo posto in classifica e si distaccano dalla Granvolley Capua, uscita sconfitta dalla trasferta di Ischia.