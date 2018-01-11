Caricamento...

Con i loro occhi - Montoro Contemporanea

11/01/2018

MONTORO CONTEMPORANEA ha indetto la seconda edizione della mostra - concorso CON I LORO OCCHI, riservata agli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie degli Istituti ‘Michele Pironti’ e ‘Abate F. Galiani’ di Montoro (AV). Venerdì 19 gennaio verranno esposte tutte le opere in gara, realizzate dai ragazzi che, sempre attivi e presenti durante le visite guidate alle singole mostre, ed ispirandosi agli artisti che hanno esposto nel corso dell’anno alla rassegna, sono stati chiamati quest’anno ad interpretare il tema ‘INTEGRAZIONE E CONVIVENZA TRA DIFFERENZE’, con una particolare attenzione alle dinamiche della multiculturalità. Hanno così realizzato una ricca serie di lavori tra pittura, scultura e fotografia. Chiamati ad elaborare con spirito creativo personale le suggestioni ricevute, hanno realizzato numerose opere di straordinario fascino, che verranno esposte in mostra, e tra le quali una giuria di esperti selezionerà 4 categorie di premi: tre premi per ciascuna scuola (infanzia, primaria e secondaria), ed un vincitore assoluto, la cui opera verrà esposta in permanenza nella Collezione d’Arte Contemporanea Città di Montoro, accanto a quelle finora donate dai grandi maestri che hanno esposto nella nostra città.

La giuria chiamata a selezionare e premiare i lavori è costituita da: Eliana Petrizzi, artista e Presidente di Giuria; Giovanni Cuofano, artista; Edoardo Iaccheo, artista; Ugo Cordasco, artista.

Alla serata inaugurale, moderata da Sabatino Del Regno, interverranno: l’On. ROSETTA D’AMELIO, Presidente del Consiglio Regionale della Campania; GIUSEPPE CARUSO, Presidente del Forum Regionale dei Giovani; MARIO BIANCHINO, Sindaco di Montoro; RAFFAELE GUARINIELLO, Assessore alla Cultura; LEA REVERBERI, Dirigente Scolastico dell’ I. C. ‘M. Pironti’ di Montoro; DOMENICA RAFFAELLA CIRASUOLO, Dirigente dell’I.C. ‘Abate F. Galiani’ di Montoro; GERARDO FIORE, Direttore di MONTORO CONTEMPORANEA; ELIANA PETRIZZI, artista.

Inaugurazione: venerdì 19 gennaio ore 18,30, Convento di S. Maria degli Angeli, Torchiati di Montoro (AV)

La mostra sarà visitabile fino al 26 gennaio, dal lunedì al sabato dalle 18,00 alle 20,00, e su appuntamento.

Contatti: 389 1629853

