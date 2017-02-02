CON I LORO OCCHI, apre la rassegna di Montoro Contemporanea
di Redazione
02/02/2017
L’appuntamento con la cultura e l’arte tanto atteso in Irpina, viene inaugurato con una esposizione inedita a firma di piccoli artisti contemporanei, stiamo parlando degli allievi delle scuole dell’infanzia, medie e superiori di Montoro che a seguito di un percorso didattico con un itinerario artistico della seconda edizione di Montoro Contemporanea 2016, si sono sperimentati “artisti per un giorno”, elaborando vere e proprie opere d’arte, che dal 2 al 10 febbraio saranno esposte al Convento di Santa Maria degli Angeli di Torchiati.
L'inaugurazione della mostra Con i Loro OcchiLo start questa sera alle ore 19,00 con la presentazione dei piccoli artisti e il taglio del nastro della mostra: Con i loro Occhi. All’ evento parteciperanno diversi artisti contemporanei che già sono stati ospiti della rassegna, in particolar modo ci sarà una commissione di artisti composta dalla curatrice e critico d’arte Beatrice Salvatore presidente di giuria, insieme agli artisti Ernesto Terlizzi, Angelo Michele Risi, Giovanni Cuofano.
L'intervistaSull’evento si dice “soddisfatto” l’assessore alla Cultura di Montoro Raffaele Guariniello che nell’intervista ha dichiarato: “La rassegna artistica del concorso degli allievi di Montoro “Con i Loro Occhi” curata dal direttore artistico Gerardo Fiore è stata un vero successo, basti vedere le 144 opere che hanno realizzato i ragazzi di Montoro esposte al Convento di Santa Maria degli Angeli di Torchiati, dal 2 al 10 febbraio. Per l’amministrazione comunale il progetto didattico – concorso è un risultato importante, la scelta di avvicinare i ragazzi all’arte ed educarli allo sviluppo di alcune sensibilità artistiche è un primo obiettivo di educazione civica e cittadinanza attiva. Sia l’assessorato alla cultura che il sindaco Mario Bianchino hanno deciso di premiare e incentivare gli elaborati: premiando l’opera che si classificherà prima e che andrà ad allestire il FAC (Fondo arte Contemporanea) di Montoro sito al museo Contadino alla frazione S. Bartolomeo. Il FAC è diventata una realtà permanente a Montoro ed è entrato a far parte del circuito AMACI (Associazione dei musei d’arte contemporanea italiani) un attratività artistica che ha avuto anche la visita del sottosegretario alla cultura Cesaro” conclude Guariniello. L’ideatore e direttore artistico della mostra -Montoro Contemporanea- Gerardo Fiore commenta positivamente gli elaborati "Con i loro Occhi", frutto di una rete sinergica tra istituzioni e scuole, accolta dai dirigenti scolastici: Stella Naddeo e Domenica Raffaella Cirasuolo degli istituti Michele Pironti e AF Abate Galiani di Montoro. “Con i loro occhi - è una mostra di 144 opere curata dagli studenti di Montoro, risultato tangente di un coinvolgimento attivo dell’itinerario artistico a cui gli allievi hanno partecipato la scorsa edizione: da spettatori a autori, un incentivo che lascia un segno e che contribuirà all’arricchimento del fondo FAC di Montoro. Ci sarà un primo classificato e tre premi per ogni categoria: infanzia, primarie e secondarie. La terza edizione apre con la rassegna degli allievi ed ad Aprile con gli artisti contemporanei, l’invito a partecipare in questi giorni e visitare le esposizioni” conclude Fiore.
Articolo Precedente
Educazione alimentare: Slow Food lancia il progetto "Il cibo è conoscenza, è cultura"