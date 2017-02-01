Home Irpinia news Avellino calcio, presentato Matthias Solerio. Chiude il mercato tra arrivi e partenze.

di Redazione 01/02/2017

Matthias Solerio è l'ultimo pezzo che riempie e completa gli spazi vuoti e lacunosi del puzzle biancoverde. Il tanto agognato terzino, strappato alla Giana Erminio, agli sgoccioli del mercato invernale, è stato presentato oggi dall'U.S. Avellino. Il laterale nella sala stampa del Partenio-Lombardi, si dice entusiasta della scelta fatta e stringendo forte la maglia numero 23, sfoggia un gran sorriso festante. Queste le parole di Solerio: "sono onorato di entrare a fare parte di questa splendida società, che ha una tifoseria meravigliosa. Non vedo l'ora di debuttare al più presto con la casacca biancoverde". E continua affermando di essere molto fiducioso per quanto concerne il mantenimento della categoria, essendo la classifica molto corta. Conclude spiegandoci le sue caratteristiche tecniche: "nasco come terzino sinistro ma mi adatto benissimo anche come difensore centrale sinistro, giocando ultimamente in una difesa a tre (3-4-3). Amo molto spingere sulla fascia e mi propongo sempre in zona offensiva". Il nuovo laterale irpino è un ottimo prospetto per il futuro, al buon acquisto dell'Avellino, va il nostro benvenuto. E un sincero benvenuto lo estendiamo anche all'altro neo acquisto della società avellinese, Rino Juliano, classe 84 (1,86 cm per 80kg) il terzo portiere del Prato resterà in Irpinia fino a Giugno. Auguri di una buona avventura in biancoverde, al nuovo terzino dei "baby" lupi Guglielmo Marino (classe 99) in prestito dal Napoli. Ma il calciomercato costringe anche agli addii e quindi buona fortuna a Crecco che ci saluta e torna a casa, alla Lazio. Al portiere Offredi, in prestito al Bari.Tassi e Donkor girati in prestito (dall'Inter) rispettivamente al FeralpiSalo' e al Cesena.