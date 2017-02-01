Caricamento...

Lioni, ladri in fuga, carabinieri recuperano auto rubata

di Redazione

01/02/2017

Lioni, ladri in fuga, carabinieri recuperano auto rubata
Nella decorsa notte i Carabinieri hanno recuperato l’autovettura, oggetto di furto, utilizzata dai malviventi per la fuga subito dopo aver messo a segno un furto presso un’abitazione di Lioni. Fondamentale è stata l’immediata comunicazione pervenuta alla Centrale Operativa che segnalava l’avvenuto furto. Immediatamente, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, ricevuta la notizia, davano attuazione ad un articolato e consolidato dispositivo al fine di intercettare e bloccare i ladri. Dopo poco i militari del Nucleo Radiomobile, in sinergia con quelli della Stazione di Lioni, riuscivano ad intercettare il veicolo, che i malviventi, vistisi inseguiti, abbandonavano, facendo perdere le loro tracce nelle campagne circostanti. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti vari arnesi da scasso. L’auto oggetto di furto è stata recuperata e sottoposta a sequestro: successivamente agli accertamenti del caso sarà restituita all’avente diritto.
