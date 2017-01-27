Montoro Contemporanea, una terza edizione che si apre "CON I LORO OCCHI"

Al via la terza stagione di MONTORO CONTEMPORANEA, con l’esposizione ‘CON I LORO OCCHI’, mostra concorso degli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie degli Istituti ‘Michele Pironti’ e ‘Abate F. Galiani’ di Montoro. Ispirandosi agli artisti che hanno esposto nel corso degli ultimi due anni alla rassegna MONTORO CONTEMPORANEA, gli alunni - sempre attivi e presenti durante le visite guidate alle singole mostre - hanno realizzato una serie di lavori tra pittura e scultura, ispirati alle opere che più hanno colpito la loro sensibilità. Chiamati ad elaborare con spirito creativo personale le suggestioni ricevute, hanno realizzato una serie ricca e straordinaria di lavori, che verranno tutti esposti in mostra, e tra i quali una Giuria di esperti selezionerà 4 categorie di Premi: tre premi per ciascuna scuola (infanzia, primaria e secondaria), ed un vincitore assoluto, la cui opera verrà esposta in permanenza nel FAC (Fondo d’Arte Contemporanea) di Montoro, accanto a quelle finora donate dai grandi maestri che hanno esposto nella nostra città. La Giuria chiamata a selezionare e premiare i lavori è costituita da: Beatrice Salvatore, Critico d’Arte e Presidente di Giuria; Angelo Michele Risi, artista; Ernesto Terlizzi, artista; Giovanni Cuofano, artista. Alla serata inaugurale, moderata dalla giornalista Anna Ansalone, interverranno: GERARDO FIORE, Direttore di MONTORO CONTEMPORANEA, DOMENICA RAFFAELLA CIRASUOLO, Dirigente dell’I.C. ‘Abate F. Galiani’; STELLA NADDEO, Dirigente I.C. ‘Michele Pironti’; RAFFAELE GUARINIELLO, Assessore alla Cultura; MARIO BIANCHINO, Sindaco di Montoro; BEATRICE SALVATORE, Critico d’Arte.

Inaugurazione: giovedì 2 febbraio ore 19,00, Convento di S. Maria degli Angeli, Torchiati di Montoro (AV)

La mostra è visitabile fino al 10 febbraio, dal lunedì al sabato dalle 19,00 alle 21,00, e su appuntamento. Contatti: 389 1629853