Come scegliere il piatto doccia: modelli e materiali
di Redazione
08/10/2018
Scegliere il piatto doccia giusto per il nostro bagno è molto importante. Negli anni passati molti ricorrevano alla scelta del classico piatto doccia smaltato. Adesso tuttavia la situazione è molto cambiata, perché in commercio esistono tante soluzioni che si differenziano nelle forme, nei materiali di realizzazione e nelle misure. Quindi abbiamo più possibilità di scelta, con l’opportunità di realizzare una doccia di design che riesca a coniugare lo stile e la caratteristica della funzionalità. In fin dei conti teniamo presente che non tutti hanno a disposizione un bagno di grandi dimensioni, per poter adottare una soluzione unica per qualsiasi piatto doccia. Per questo le varie soluzioni in commercio ci vengono d’aiuto, dandoci infinite possibilità. Vediamo in questa piccola guida come scegliere il piatto doccia più giusto per le nostre esigenze.
I modelli dei piatti doccia: come scegliereSe guardiamo ai diversi fornitori che si occupano di fornirci i prodotti per il bagno, come per esempio i piatti doccia Ceramic Store, ci accorgiamo che possiamo scegliere tra un’infinità di modelli. Per esempio quello più tradizionale è il piatto doccia in appoggio, che è rialzato rispetto al pavimento e che quindi crea uno scalino. È una soluzione ottimale per i bagni in cui si hanno problemi di pendenza dello scarico. Nei bagni moderni invece si utilizza molto il piatto doccia a filo pavimento. Con questa soluzione non si creano scalini tra il piatto e il pavimento, ma è come se il piatto fosse una continuazione del pavimento. È una soluzione ideale per chi vuole disporre di un bagno facile da pulire. L’altro modello è il piatto doccia ad incasso, che comporta la formazione di un piccolo scalino.
I materiali per il piatto docciaAnche per quanto riguarda i materiali disponibili per i piatti doccia abbiamo molte opportunità a nostro vantaggio. Naturalmente la scelta del materiale implica anche quella del colore. Questi ultimi vanno dal bianco, sempre adatto ad ogni circostanza, ad altre differenti tinte che possiamo preferire. Possiamo scegliere piatti doccia in resina, un materiale che tende a durare nel tempo, oppure l’acrilico, che è un materiale molto adatto per chi ha bisogno di un piatto doccia su misura. Anche l’acrilico dura a lungo nel tempo e presenta un aspetto molto gradevole. Ci sono poi molti altri materiali a disposizione, come il misto di minerali e resina in gel, che è facile da pulire perché non presenta porosità, e il mix di polveri di marmo e resine, che in genere riescono a dare piatti antiscivolo e antimacchia. Questi ultimi piatti doccia sono proponibili nel classico effetto marmo oppure con un effetto parquet molto accattivante. È possibile poi scegliere tra piatti semplici costituiti da piastrelle, in resina trasparente con l’incastonamento di pietre oppure piatti doccia in pietra naturale che sono delicati ma rendono un effetto estetico molto apprezzabile. In questo modo, scegliendo anche tra una grande varietà di materiali, è possibile ricreare delle atmosfere suggestive all’interno della nostra stanza da bagno, per uno stile sapiente, curato nei minimi dettagli, che si adatti anche ad un bagno che vuole essere innovativo. Il piatto doccia sarà pure un dettaglio, ma si rivela davvero importante.
