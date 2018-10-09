Home Irpinia news Ariano Irpino: Gusto Mediterraneo al Centro Fieristico, 12-14 ottobre

di Redazione 09/10/2018

E' scattato il conto alla rovescia, al Centro Fieristico di Ariano Irpino, per la collettiva camerale Gusto Mediterraneo dal 12 al 14 ottobre del 2018. Per la partecipazione all'evento la Camera di Commercio di Avellino, con un Avviso pubblico, ha selezionato le 22 imprese che, ammesse a partecipare, operano in settori economici in linea con il target di Gusto Mediterraneo, dal ricettivo all'enogastronomico, e passando per il biologico, per il turistico e per l'artigianato artistico. Elenco imprese ammesse a Gusto Mediterraneo è consultabile online In particolare, riferisce la Camera di Commercio di Avellino che organizza l'evento, la graduatoria delle imprese che sono state ammesse alla collettiva camerale a Gusto Mediterraneo, in programma presso il Centro Fieristico di Ariano Irpino dal 12 al 14 ottobre del 2018, è stata approvata con la determinazione dirigenziale n. 244 dello scorso 2 ottobre. Sul sito Internet della CamCom Avellino è presente, in formato pdf, non solo l'elenco delle 22 imprese che sono state ammesse a Gusto Mediterraneo, ma anche l'elenco delle non ammesse per mancanza di requisiti, e l'elenco delle imprese non ammesse in ordine cronologico. Info assegnazione stand e aspetti organizzativi collettiva camerale ad Ariano Irpino Dopo aver acquisito tutti i dettagli d'interesse dall'Ente fieristico, è stata la stessa Camera di Commercio di Avellino ad informare le imprese partecipanti a Gusto Mediterraneo circa l'assegnazione degli stand unitamente a tutti gli altri aspetti di natura organizzativa.