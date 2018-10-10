Home Sport Calcio Avellino SSD, importante comunicazione sulla trasferta di Fregene

Calcio Avellino SSD, importante comunicazione sulla trasferta di Fregene

10/10/2018

La società Calcio Avellino SSD ha reso noto che per la prossima trasferta di Fregene non verrà effettuata la prevendita per i biglietti relativi al match SFF Atletico-Calcio Avellino. Trasferta Fregene, niente prevendita Calcio Avellino SSD per il match contro l'SFF Atletico Di conseguenza, in vista del match SFF Atletico-Calcio Avellino di domenica prossima, 14 ottobre del 2018, presso i botteghini dello stadio 'Partenio-Lombardi', e lo stesso dicasi presso i punti vendita autorizzati, proseguirà unitamente solo la vendita degli abbonamenti per assistere ai match casalinghi della squadra guidata dal mister Graziani. La Calcio Avellino SSD, in merito a non procedere con la prevendita dei biglietti di SFF Atletico-Calcio Avellino, ha spiegato che trattasi di una decisione che è stata presa per 'dare priorità ai propri sponsor, alle autorità ed ai club del tifo organizzato, locali e di fuori regione'. Ricordiamo che la sfida SFF Atletico-Calcio Avellino, nel Girone G, è valida per la sesta giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D. Patrick Moreschini lascia l'Avellino, accordo di separazione consensuale Intanto sempre in data odierna, mercoledì 10 ottobre del 2018, la società Calcio Avellino SSD con un altro comunicato ha annunciato la separazione dal calciatore Patrick Moreschini a seguito del raggiungimento di un accordo consensuale. Nell'augurare 'le migliori fortune umane e professionali', la società calcistica irpina ha ringraziato 'il giocatore per l'impegno profuso in queste settimane'.