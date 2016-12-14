Home Irpinia news Clan H, periodo natalizio ricco di impegni: tanti gli appuntamenti in città

di Redazione 14/12/2016

Un periodo natalizio, come sempre, ricco di impegni per la Compagnia Clan H. Dopo il successo di “Facciatosta e Sottile”, messo in scena l’1 dicembre al Teatro Partenio e la partecipazione al “Natale in strada” a Melito Irpino di sabato 10, la compagnia storica della città sarà di scena con diverse rappresentazioni ad Avellino e provincia. Primo appuntamento il 21 dicembre al Centro Sociale di Lioni, dove andrà in scena lo spettacolo per bambini “Sinibaldo”, scritto ed interpretato da Salvatore Mazza. Dopo le festività il Clan H porterà in scena “Natale da Narrare”, ideale proseguimento di “Chiese da Narrare” il progetto artistico ideato in collaborazione con l’Ufficio dei beni culturali della diocesi di Avellino che, questa estate, ha richiamato oltre 400 persone al Duomo della città. Due le date: il 27 dicembre alla Chiesa Maria SS di Montevergine di Rione Mazzini ad Avellino e il 29 dicembre alla Cripta del Duomo di Avellino. Tra le due date di “Natale da Narrare”, la compagnia sarà di scena a Volturara Irpina il 28, con la prima replica di ” Facciatosta e Sottile”, riadattamento de “L’Alchimista” di Ben Jonson. Salvatore Mazza dichiara: "Le luminarie del Clan H sono sempre accese e saremo impegnati in momenti importanti nel periodo natalizio. Riusciamo, fortunatamente, ad avere proposte e offerte nuove per i nostri sostenitori. Come il pastore Benino sogna il presepe, anche noi perseguiamo il nostro sogno".