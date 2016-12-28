Campania, avviso protezione civile in arrivo prime nevicate

Sulle altre zone della regione, si prevedono nevicate a quote superiori ai 700 metri e dalla serata anche a quote inferiori, con gelate notturne a quote superiori ai 500 metri e persistenti a quote superiori ai 900 metri.

Su tutto il territorio i venti saranno forti settentrionali e i mari si presenteranno agitati.

La Sala operativa della Regione Campania raccomanda l'attuazione delle misure connesse ai rischi naturali previste dai piani comunali di protezione civile e, agli automobilisti, di mettersi in viaggio, se diretti verso zone interne e/o montuose, dotati di pneumatici da neve.

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di avverse condizioni meteo per nevicate e gelate, vento forte e mare agitato valevole a partire dalle 18 di questa sera e per le successive 36 ore. In particolare, nelle zone montuose dell'alto Volturno, del Matese, del Sannio e del Vallo di Diano, si avranno nevicate a quote superiori ai 600 metri e, dalla serata, anche a quote inferiori, con apporti al suolo deboli. Le nevicate tenderanno ad attenuarsi dalla tarda mattinata di domani mentre si manifesteranno gelate, a quote superiori ai 500 metri che diverranno persistenti a partire dagli 800 metri.