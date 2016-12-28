Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Campania, avviso protezione civile in arrivo prime nevicate

Redazione Avatar

di Redazione

28/12/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
Campania, avviso protezione civile in arrivo prime nevicate
La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di avverse condizioni meteo per nevicate e gelate, vento forte e mare agitato valevole a partire dalle 18 di questa sera e per le successive 36 ore.  In particolare, nelle zone montuose dell'alto Volturno, del Matese, del Sannio e del Vallo di Diano, si avranno nevicate a quote superiori ai 600 metri e, dalla serata, anche a quote inferiori, con apporti al suolo deboli. Le nevicate tenderanno ad attenuarsi dalla tarda mattinata di domani mentre si manifesteranno gelate, a quote superiori ai 500 metri che diverranno persistenti a partire dagli 800 metri.
Sulle altre zone della regione, si prevedono nevicate a quote superiori ai 700 metri e dalla serata anche a quote inferiori, con gelate notturne a quote superiori ai 500 metri e  persistenti a quote superiori ai 900 metri.
Su tutto il territorio i venti saranno forti settentrionali e i mari si presenteranno agitati.
La Sala operativa della Regione Campania raccomanda l'attuazione delle misure connesse ai rischi naturali previste dai piani comunali di protezione civile e, agli automobilisti, di mettersi in viaggio, se diretti verso zone interne e/o montuose, dotati di pneumatici da neve.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Alta irpinia racket dei parchi eolici: 2 arresti

Articolo Successivo

Latina-Avellino: Walter Novellino tra assenze e indisponibili

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Fondi europei, Por Campania 2014/2020: raggiunti tutti gli obiettivi

Fondi europei, Por Campania 2014/2020: raggiunti tutti gli obiettivi

02/01/2019

Piano per il Lavoro Regione Campania, tutti i Comuni irpini interessati

Piano per il Lavoro Regione Campania, tutti i Comuni irpini interessati

31/12/2018

Servizio Civile Regione Campania, Bando per 3524 volontari

Servizio Civile Regione Campania, Bando per 3524 volontari

25/08/2018