Latina-Avellino: Walter Novellino tra assenze e indisponibili

di Redazione 28/12/2016

Serie B- «Per Aspera sic itur ad astra» «La via che porta alle cose alte e' piena di ostacoli» ebbene si, desideriamo scomodare Cicerone e il suo motto d'incitamento. E' di tutto l'incoraggiamento dei tifosi che ha bisogno l'Avellino calcio, ora più che mai! Sostenitori, che con tessera del tifoso alla mano, partiranno per la trasferta di Latina, prevista per il 30/12/16 alle 20:30. Latina (per questo girone d'andata) è l'ultimo di una lunga serie d'ostacoli (Benevento, Bari, Salernitana) che l'U.S. Avellino deve superare, se vuole iniziare ad intravedere un piccolo spiraglio di luce conducente alla salvezza. E perchè no, ambire a qualcosa di più, visto che la squadra campana, in teoria, le carte in regole le ha tutte, deve solo metterle in pratica (qualche spesuccia durante il mercato di riparazione). Di fronte l'ostacolo Latina, la formazione irpina non si presenta in ottima forma. Quella di Novellino sarà una squadra certamente rivisitata per le molte assenze, anche importanti. L'allenatore montemaranese, per la gara contro i pontini, dovrà fare a meno dello squalificato Belloni, dell'acciaccato Asmah, del calciatore guineense Idrissa Camarà (partito per la coppa d'Africa), e degli indisponibili Gavazzi e Molina. Molina che sarà «rispedito al mittente» in quelli di Bergamo, appena si riapre il mercato. Si spera di recuperare Gonzales, difensore in prestito dal Verona. Se Novellino «piange», certamente non se la «ride» Vivarini. L'allenatore abruzzese infatti dovrà fare a meno degli squalificati Bruscagin (difensore) e Gilberto (difensore brasiliano) e degli infortunati centrocampisti Acosty e De Vitis. Probabile che il tecnico del Latina, si affiderà all'ex Costantin Nica, che non ha lasciato un buon ricordo all'intera tifoseria biancoverde. Da tenere in particolare attenzione nelle file del Latina, la bravura di Scaglia, dotato di discreta tecnica che gli consente di battere bene i calci piazzati. Scaglia potrebbe rappresentare un pericolo non indifferente per la retroguardia irpina. Oltre a Scaglia da tenere d'occhio c'è anche Della Fiore, molto bravo negli inserimenti sui calci da fermo e di testa che potrebbe rappresentare un problema per Frattali e company. Attenzione inoltre a centrocampo, dove il dinamismo di Marica, giocatore che abbina qualità e quantità, dotato di un gran calcio già l'anno scorso fece male all'Avellino, siglando la rete del vantaggio in quel Latina-Avellino del 02/04/2016, conclusa con la netta vittoria dei padroni di casa per tre a zero. Attenzione anche alla velocità di Boakye che potrebbe sorprendere la lenta retroguardia biancoverde. Quella del Domenico Francioni, sarà una gara ricca d'insidie, infatti gli irpini hanno vinto solo una volta. Su cinque incontri disputati a Latina, l'ultima vittoria risale al 20/09/2014, che finì 1 a 2 per gli ospiti, reti di Vergara e Castaldo. Venerdi, Novellino deve fare risultato ed è per questo che non sta lasciando nulla al caso. Ultimissima di mercato: pare verso la conclusione la trattativa per Di Tacchio. Molto vicino anche il terzino destro Pecorini, in scadenza di contratto nel 2017 e "parcheggiato dall'Ascoli".