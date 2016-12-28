Caricamento...

Alta irpinia racket dei parchi eolici: 2 arresti

Redazione Avatar

di Redazione

28/12/2016

Alta irpinia racket dei parchi eolici: 2 arresti
Tra Canosa di Puglia (BAT) e Trinitapoli (Foggia), i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Avellino e della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno arrestato due persone ritenute responsabili di far parte di un’associazione a delinquere finalizzata ai danneggiamenti, a scopo estorsivo di strutture funzionali ai parchi eolici della provincia di Avellino, eseguendo anche numerose perquisizioni. Gli investigatori durante le indagini hanno documentato anche un episodio in cui i due arrestati sparano in un impianto imbracciando fucili mitragliatori kalashnikov.
Redazione

