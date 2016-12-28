Caricamento...

Ad Avellino il Capodanno si festeggia in anticipo. Il 30 dicembre Giovanni Allevi in concerto

28/12/2016

Ad Avellino il concertone di fine anno è già diventato un tormentone. La comunicazione diventa Virale a chiudere l’anno avellinese ci sarà un grande Big, accompagnato dall’orchestra del Cimarosa, ma a far discutere gli  avellinesi del Natale ex Post, è il concertone  “ex ante” si avete capito bene, il 30 dicembre ad Avellino ci sarà il Concerto.  Per  gli appassionati di musica il cartellone avellinese   anche se in ritardo si è avviato, e culminerà  col grande botto. Difficile criticare la scelta dell’artista dell’amore, lui Giovanni Allevi scalderà gli animi irpini. Da dicembre Giovanni Allevi è in  tournée  sia come solista con il pianoforte  sia con orchestra. “Quando scrivo le mie note su un pentagramma non penso mai all’immediato. Cerco sempre di spingermi oltre, più in alto possibile, più nel profondo, lì dove risiede la vera essenza della musica: l’Amore” scrive Allevi Nel “Celebration Symphonic Tour“, l’artista si esibirà nel triplice ruolo di compositore, pianista e direttore d’orchestra, alla guida dell’Orchestra Sinfonica Italiana ed eseguirà quei brani che lo hanno reso uno dei compositori contemporanei più amati a livello internazionale.

Le prossime date in programma

“Celebration Symphonic Tour” 5 GENNAIO – FIRENZE – OBIHALL 6 GENNAIO – TORINO – TEATRO COLOSSEO 8 GENNAIO – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA “Celebration Piano Tour” 26 FEBBRAIO – BRUXELLES – BOZAR 27 FEBBRAIO – DUBLINO – NATIONAL CONCERT HALL 7 MARZO – ZURIGO – KAUFLEUTEN 10 MARZO – LONDRA – CADOGAN HAL.
