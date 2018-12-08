Home Sport Calendario Serie D, turno infrasettimanale 12 dicembre: Avellino in casa

di Redazione 08/12/2018

Mercoledì 12 dicembre del 2018, dalle ore 15, si disputerà per il campionato di calcio di Serie D, Girone G, 17-esima giornata, il match Avellino-Lupa Roma allo stadio 'Partenio-Lombardi'. Le altre sfide in calendario, valide sempre, nel Girone G di Serie D, per il 17-esimo turno, sono invece SFF Atletico-Budoni, Albalonga-Ladispoli, Anzio Lavinio-Latina, Flaminia-Ostia Mare, Castiadas-Cassino, Anagni-Torres, Lanusei-Trastevere, Monterosi-Aprilia e Latte Dolce-Vis Artena. Orario botteghino per acquisto biglietti Avellino-Lupa Roma Per la gara interna contro la Lupa Roma, intanto, la società Calcio Avellino SSD con un comunicato ha reso noto che è già possibile acquistare i biglietti online, dal sito di VivaTicket, ed in un qualsiasi rivenditore VivaTicket presente sul territorio. La biglietteria dello Stadio 'Partenio-Lombardi', per l'acquisto dei tagliandi per il match Avellino-Lupa Roma, osserverà i seguenti orari: lunedì 10 e martedì 11 dicembre dalle ore 16 alle ore 19; mercoledì 12 dicembre, giorno della partita, apertura biglietteria dalle ore 10,30 e fino all'inizio del match. Prezzi biglietti match Avellino-Lupa Roma Per quel che riguarda invece i prezzi, il costo dei biglietti per Avellino-Lupa Roma è il seguente: 8 euro in Curva Sud, 12 euro in Tribuna Terminio e 25 euro in Tribuna Montevergine Centrale. Per favorire il regolare deflusso della coda, la società Calcio Avellino SSD ricorda infine che è consigliabile arrivare allo stadio in anticipo.