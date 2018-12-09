Budoni-Avellino rinviata a data da destinarsi, forti raffiche di vento
di Redazione
09/12/2018
Il match Budoni-Avellino, in programma oggi per il campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, Girone G, è stato rinviato a data da destinarsi a causa del forte vento. Già un'ora prima dell'inizio del match, fissato per le ore 14,30, la gara sembrava essere a forte rischio visto che il vento era così forte da piegare pure le bandierine del campo di gioco.
Budoni-Avellino, le formazioni ufficialiL'Avellino, agli ordini del nuovo mister Bucaro, era pronto per scendere in campo con Pizzella, Patrignani, Morero, Dondoni, Scarf, Tribuzzi, Matute, Gerbaudo, Ciotola, Mentana e De Vena, mentre il Budoni, guidato dal mister Cerbone, era pronto ad opporre Dondini, Pantano, Raimo, Gungui, Farris, Varrucciu, Varela, Musu, Villa, Spano e Murgia. Al momento del fischio d'inizio l'arbitro Piazzini, con i capitani delle due squadre, si è presentato in campo al fine di verificare se ci fossero o meno le condizioni per giocare.
Budoni-Avellino rinviata dall'arbitro Piazzini a data da destinarsiNon essendoci le condizioni le due squadre sono rientrate negli spogliatoi sperando che il vento si calmasse. Dopo 45 minuti di stand by, l'arbitro ha effettuato un secondo sopralluogo e, rilevando che le condizioni meteo non erano migliorate, ha deciso di rinviare la gara a data da destinarsi.
