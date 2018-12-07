Calcio Serie D 16^ giornata, calendario e orari partite Girone G
di Redazione
07/12/2018
Per il campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, è tutto pronto per la quattordicesima giornata, e per la sedicesima di andata nei gironi E-F-G.
Calendario Serie D 16^ giornata Girone G, turno spezzato in dueIl weekend con il calcio dilettantistico, in accordo con quanto è stato reso noto dalla LND, sarà sostanzialmente diviso in due in quanto sabato 8 dicembre ci sono in programma ben 50 anticipi come segue: i gironi C ed E per intero al sabato, sei partite in anticipo nel girone A, quattro nel B, sette nel D, sette sfide nel girone F, cinque nel G e due nel girone H in accordo con quanto si legge su una nota che è stata pubblicata su seried.lnd.it. Per quel che riguarda il Girone G, quello dove è inserito l'Avellino, gli anticipi del sabato sono Cassino-Ladispoli, Castiadas-Monterosi, Lupa Roma-Città Anagni, Torres-Anzio e Trastevere-Sff Atletico. Le restanti gare della domenica sono invece, con calcio d'inizio alle ore 14,30, Vis Artena-Flaminia, Aprilia-Latte Dolce Sassari, Budoni-Avellino, Latina-Albalonga e Ostiamare-Lanusei.
Avellino annuncia l'ingaggio di Franco Da DaltIntanto la società Calcio Avellino SSD ha reso noto di aver tesserato il calciatore argentino Franco Da Dalt che, prima di approdare in bianco-verde, ha giocato nel girone F di LND con il Campobasso collezionando 17 presenze.
Articolo Precedente
Calendario Serie D, turno infrasettimanale 12 dicembre: Avellino in casa
Articolo Successivo
Come diventare un consulente di web marketing