Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Calcio Serie D 16^ giornata, calendario e orari partite Girone G

Redazione Avatar

di Redazione

07/12/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
Calcio Serie D 16^ giornata, calendario e orari partite Girone G
Per il campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, è tutto pronto per la quattordicesima giornata, e per la sedicesima di andata nei gironi E-F-G.

Calendario Serie D 16^ giornata Girone G, turno spezzato in due

Il weekend con il calcio dilettantistico, in accordo con quanto è stato reso noto dalla LND, sarà sostanzialmente diviso in due in quanto sabato 8 dicembre ci sono in programma ben 50 anticipi come segue: i gironi C ed E per intero al sabato, sei partite in anticipo nel girone A, quattro nel B, sette nel D, sette sfide nel girone F, cinque nel G e due nel girone H in accordo con quanto si legge su una nota che è stata pubblicata su seried.lnd.it. Per quel che riguarda il Girone G, quello dove è inserito l'Avellino, gli anticipi del sabato sono Cassino-Ladispoli, Castiadas-Monterosi, Lupa Roma-Città Anagni, Torres-Anzio e Trastevere-Sff Atletico. Le restanti gare della domenica sono invece, con calcio d'inizio alle ore 14,30, Vis Artena-Flaminia, Aprilia-Latte Dolce Sassari, Budoni-Avellino, Latina-Albalonga e Ostiamare-Lanusei.

Avellino annuncia l'ingaggio di Franco Da Dalt

Intanto la società Calcio Avellino SSD ha reso noto di aver tesserato il calciatore argentino Franco Da Dalt che, prima di approdare in bianco-verde, ha giocato nel girone F di LND con il Campobasso collezionando 17 presenze.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Calendario Serie D, turno infrasettimanale 12 dicembre: Avellino in casa

Articolo Successivo

Come diventare un consulente di web marketing

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Mondiale di Basket: dove può arrivare l'Italia di Meo Sacchetti?

Mondiale di Basket: dove può arrivare l'Italia di Meo Sacchetti?

27/06/2019

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 14^ giornata di ritorno e classifica

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 14^ giornata di ritorno e classifica

31/03/2019

Avellino-Ostiamare risultato finale, marcatori e prossimo turno

Avellino-Ostiamare risultato finale, marcatori e prossimo turno

31/03/2019