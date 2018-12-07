Come diventare un consulente di web marketing
di Redazione
07/12/2018
Tra i lavori su Internet, una delle figure più richieste è quella del consulente di web marketing, ma non sempre la passione per il ramo porta poi a diventare dei professionisti del settore. Come in tanti altri settori economici, infatti, anche per diventare consulente web marketing è necessario un periodo di gavetta, più o meno lungo, andando peraltro a scegliere come maturare la necessaria esperienza. La prima scelta da fare in merito è quella di decidere se maturare esperienza, ad esempio, con uno stage aziendale, oppure intraprendere la strada del consulente di web marketing freelance.
Consulente web marketing, freelance o in azienda?Nel primo caso si può sfruttare il vantaggio di lavorare in un ambiente consolidato ed in presenza di colleghi che possono condividere e trasferire il proprio know how, mentre come freelance si può sfruttare il vantaggio di operare in piena autonomia e di creare nel tempo il proprio portafoglio clienti senza doverlo condividere con nessuno. D'altronde per diventare un consulente specializzato nel web marketing non ci sono studi obbligati, e nemmeno esami di stato da superare, ma anche per questo ci sono molti ostacoli da superare in quanto per stare sul mercato è necessario maturare spiccate competenze e creatività. Inoltre, per lavorare nel web marketing con successo non deve mai mancare la passione per il settore unitamente alla voglia di studiare e di puntare alla formazione continua in quanto le dinamiche che regolano il mondo digitale sono spesso non solo complesse, ma anche mutevoli.
Come acquisire competenze e conoscenze nel settore del web marketingEd allora non bisogna mai rinunciare ad approfondire le tematiche relative al web marketing visitando i blog gestiti da esperti del settore, leggendo libri ed e-book gratuiti, accedendo a consulenze individuali, a webinar ed a corsi online. Inoltre, sulla terraferma, le competenze nel web marketing possono essere notevolmente rafforzate pure attraverso la partecipazione a workshop, a congressi e ad eventi in aula. A regime l'obiettivo, specie per chi punta ad essere un freelance nel settore, è quello di portare avanti la consulenza ed i servizi di web marketing offerti attraverso una clientela selezionata. In genere, infatti, è preferibile avere un numero ristretto di clienti che pagano bene piuttosto che tanti per i quali portare avanti progetti che poi risultano essere poco sfidanti. In più, l'esperto di web marketing deve anche darsi un'etica e porsi dei limiti nell'acquisizione dei clienti, il che significa che occorre sempre evitare di promettere mari e monti. La via ottimale è infatti quella di indicare sempre al cliente, compatibilmente con il budget che è disposto ad investire, soluzioni concrete e realizzabili.
Cosa fa un web marketing specialistVolendo stilare le competenze e le capacità che deve avere un web marketing specialist, di certo deve essere in grado di districarsi con le analisi di mercato, con la pianificazione della comunicazione sul web e di conseguenza, con l'utilizzo degli strumenti e dei servizi associati che spaziano dalla pubblicità online pay per click alla SEO, e passando per l'e-mail marketing, il social media marketing ed il content marketing. Anche per questo il web marketer deve essere in grado di padroneggiare la user experience, deve conoscere quantomeno i principi di base dell'economia e della strategia d’impresa, e deve avere pure una buona conoscenza della lingua inglese.
