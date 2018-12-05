Calcio Serie D, Bucaro si presenta: 'Qui per riportare Avellino dove merita'
di Redazione
05/12/2018
'Qui per riportare l'Avellino dove merita'. Sono state queste, dopo aver diretto il primo allenamento, le prime dichiarazioni, in conferenza stampa, da parte di Giovanni Bucaro, il nuovo allenatore dell'Avellino che si è presentato ai giornalisti insieme al vice Daniele Cinelli ed al direttore sportivo Carlo Musa.
Avellino di nuovo in vetta? 'Difficile, ma non impossibile'Il nuovo tecnico dell'Avellino ha colto l'occasione, prima di tutto, per ringraziare il mister Archimede Graziani per il lavoro svolto, dopodiché ha posto l'accento sul fatto che, al fine di riacciuffare la vetta nel campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, Girone G, 'recuperare le lunghezze che ci separano dal Trastevere è difficile, ma non impossibile'. A Giovanni Bucaro non resta che mettersi subito al lavoro con la squadra visto che domenica prossima dalle ore 14,30, salvo diverse disposizioni da parte della Lega Nazionale Dilettanti, c'è da affrontare in trasferta il Budoni per il 16-esimo turno del girone di andata di Serie D, Girone G.
Il nuovo Avellino del mister Giovanni Bucaro, solido in difesa prima di tutto'La difesa per me è fondamentale, così come i palazzi si costruiscono dal basso', ha aggiunto il mister Bucaro, 'anche le squadre di calcio partono dalla difesa'.
