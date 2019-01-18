Calendario Serie D 2019 Girone G, orari partite di calcio 23ª giornata
di Redazione
18/01/2019
Dopo il turno infrasettimanale, nel Girone G di Serie D si torna subito in campo in questo weekend per la 23ª giornata in programma alle ore 14,30 di domenica 20 gennaio del 2019 eccetto le seguenti due partite: Lupa Roma-Castiadas domenica 20/1 alle 14, e Budoni-Aprilia che, invece, è il posticipo di lunedì 21 gennaio del 2019 con fischio d'inizio alle ore 14,30.
Serie D 2019 Girone G, le gare di domenica 20 gennaio ore 14,30Le altre otto gare del 23-esimo turno, nel Girone G del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, sono le seguenti: Albalonga-Lanusei, Anzio-Sff Atletico, Città Di Anagni-Avellino, Ladispoli-Flaminia, Latina-Latte Dolce, Ostiamare-Cassino, Torres-Monterosi e Trastevere-Vis Artena. Per tutti i Gironi di Serie D, le gare si disputeranno domenica 20 gennaio eccetto Budoni-Aprilia, posticipo del lunedì, ed eccetto i seguenti due anticipi del sabato nel Girone I: alle ore 14,30 Igea Virtus-Palmese, ed alle ore 15 Acireale-Rotonda.
La Serie D in diretta sul sito di 'Repubblica'Su Repubblica.it, rende noto la Lega Nazionale Dilettanti, sarà trasmesso in questo weekend, in diretta, il match Sanremese-Savona che è valido per il Girone A di Serie D. La gara è in programma domenica 20 gennaio del 2019, dalle ore 15, sotto la direzione dell'arbitro Giaccaglia di Jesi che sarà coadiuvato dagli assistenti Castro di Livorno e Giugioli di Grosseto.
