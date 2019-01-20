Anagni-Avellino risultato finale, marcatori e prossimo turno
di Redazione
20/01/2019
Si è appena concluso Anagni-Avellino, match del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, Girone G, valido per la 23-esima giornata, la quarta del girone di ritorno.
Anagni-Avellino, le formazioni ufficialiAgli ordini del mister Simone Paris, l'Anagni è sceso in campo dal primo minuto con Stancampiano, Pralini, Ancinelli, Contucci, Flamini, Colarieti, D’Amicis, Pagliarini, Bordi, Gragnoli e Capuano. Il mister dell'Avellino Giovanni Bucaro, invece, ha opposto dall'inizio Viscovo, Betti, Dionisi, Morero, Parisi, Gerbaudo, Matute, Di Paolantonio, Tribuzzi, De Vena e Da Dalt.
Anagni-Avellino 1-1, i marcatoriL'Avellino è passato in vantaggio nel primo tempo, al 14-esimo minuto, grazie ad una rete di De Vena, ma gli irpini, nella ripresa, si sono fatti raggiungere da Cardinali che ha siglato il goal del pari al 33-esimo del secondo tempo. Con il pareggio odierno l'Avellino sale in classifica a 44 punti, mentre l'Anagni passa da 25 a 26 punti. Nel prossimo turno, che è valido per la 24-esima giornata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, la quinta del girone di ritorno, l'Avellino giocherà ancora in trasferta, stavolta sul campo del Cassino. Salvo diverse disposizioni da parte della Lega Nazionale Dilettanti, la gara Cassino-Avellino è in calendario domenica 27 gennaio del 2019 con calcio d'inizio fissato alle ore 14,30.
