Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Anagni-Avellino risultato finale, marcatori e prossimo turno

Redazione Avatar

di Redazione

20/01/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
Anagni-Avellino risultato finale, marcatori e prossimo turno
Si è appena concluso Anagni-Avellino, match del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, Girone G, valido per la 23-esima giornata, la quarta del girone di ritorno.

Anagni-Avellino, le formazioni ufficiali

Agli ordini del mister Simone Paris, l'Anagni è sceso in campo dal primo minuto con Stancampiano, Pralini, Ancinelli, Contucci, Flamini, Colarieti, D’Amicis, Pagliarini, Bordi, Gragnoli e Capuano. Il mister dell'Avellino Giovanni Bucaro, invece, ha opposto dall'inizio Viscovo, Betti, Dionisi, Morero, Parisi, Gerbaudo, Matute, Di Paolantonio, Tribuzzi, De Vena e Da Dalt.

Anagni-Avellino 1-1, i marcatori

L'Avellino è passato in vantaggio nel primo tempo, al 14-esimo minuto, grazie ad una rete di De Vena, ma gli irpini, nella ripresa, si sono fatti raggiungere da Cardinali che ha siglato il goal del pari al 33-esimo del secondo tempo. Con il pareggio odierno l'Avellino sale in classifica a 44 punti, mentre l'Anagni passa da 25 a 26 punti. Nel prossimo turno, che è valido per la 24-esima giornata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, la quinta del girone di ritorno, l'Avellino giocherà ancora in trasferta, stavolta sul campo del Cassino. Salvo diverse disposizioni da parte della Lega Nazionale Dilettanti, la gara Cassino-Avellino è in calendario domenica 27 gennaio del 2019 con calcio d'inizio fissato alle ore 14,30.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 4^ giornata di ritorno e classifica

Articolo Successivo

Calendario Serie D 2019 Girone G, orari partite di calcio 23ª giornata

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Mondiale di Basket: dove può arrivare l'Italia di Meo Sacchetti?

Mondiale di Basket: dove può arrivare l'Italia di Meo Sacchetti?

27/06/2019

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 14^ giornata di ritorno e classifica

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 14^ giornata di ritorno e classifica

31/03/2019

Avellino-Ostiamare risultato finale, marcatori e prossimo turno

Avellino-Ostiamare risultato finale, marcatori e prossimo turno

31/03/2019