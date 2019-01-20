Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 4^ giornata di ritorno e classifica
di Redazione
20/01/2019
Si chiuderà domani, lunedì 21 gennaio del 2019, la 23-esima giornata del campionato di calcio di Serie D, la quarta del girone di ritorno, per quel che riguarda il Girone G. E questo perché, così come è stato disposto dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND), il match Budoni-Aprilia si disputerà lunedì 21/1 con il fischio d'inizio che è fissato alle ore 14,30.
Risultati finali Serie D 2019, Girone G, aspettando il posticipo Budoni-ApriliaLe altre gare del 23-esimo turno, il quarto del girone di ritorno per il Girone G di Serie D 2018-2019, si sono invece già disputate con i seguenti risultati finali: Lupa Roma-Castiadas 2-0, Albalonga-Lanusei 1-4, Anagni-Avellino 1-1, Anzio Lavinio-Sff Atletico 3-0, Ladispoli-Flaminia 0-2, Latina-Latte Dolce 0-0, Ostia Mare-Cassino 2-0, Torres-Monterosi 0-1 e Trastevere-Vis Artena 4-2. Per effetto di questi risultati finali, e con il Budoni e l'Aprilia con una partita in meno, la classifica del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D Girone G, dopo 23 turni di campionato, è la seguente: Lanusei 51 punti, Trastevere 48, Latte Dolce 47, Avellino 44, Monterosi 43, Albalonga 38, SFF Atletico e Cassino 36, Aprilia 34, Vis Artena 32, Latina 30, Flaminia 27, Anagni 26, Ostia Mare 25, Budoni 23, Ladispoli 22, Torres 21, Castiadas 18, Lupa Roma 17, Anzio 12.
Prossimo turno di Serie D Girone G, per la 24-esima giornata in campo domenica 27 gennaio 2019Al netto di anticipi e posticipi, e variazioni di orario disposte dalla Lega Nazionale Dilettanti, nel Girone D di Serie D la 24-esima giornata, la quinta del girone di ritorno, si disputerà domenica prossima, 27 gennaio del 2019. Le gare in programma sono le seguenti: Latte Dolce-Ladispoli, Ostiamare-Trastevere, Flaminia-Albalonga, Lanusei-Anzio, Cassino-Avellino, SFF Atletico-Anagni, Monterosi-Latina, Aprilia-Lupa Roma, Vis Artena-Budoni e Castiadas-Torres.
