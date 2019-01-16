Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 3^ giornata di ritorno e classifica
di Redazione
16/01/2019
Si sono disputate oggi, mercoledì 16 gennaio, nel Girone G, le gare valide, in turno infrasettimanale, per la 22-esima giornata, la terza del girone di ritorno per il campionato di calcio 2018-2019 di Serie D.
Risultati finali campionato di calcio di Serie D 22-esima giornata, Girone GNel dettaglio, i risultati finali di tutti e dieci i match in calendario sono i seguenti: Aprilia-Trastevere 2-3, Cassino-Anagni 0-1, Castiadas-Budoni 2-2, Flaminia-Latina 0-0, Lanusei-Ladispoli 2-1, Monterosi-Lupa Roma 6-2, Sff Atletico-Albalonga 1-1, Vis Artena-Ostia Mare 1-0, Avellino-Anzio 3-1, Latte Dolce-Torres 2-0. Per effetto di questi risultati finali, la classifica di Serie D nel Girone G, dopo 22 turni di campionato, è la seguente: Lanusei 48 punti, Latte Dolce 46, Trastevere 45, Avellino 43, Monterosi 40, Albalonga 38, SFF Atletico e Cassino 36, Aprilia 34, Vis Artena 32, Latina 29, Anagni 25, Flaminia 24, Budoni 23, Ostiamare e Ladispoli 22, Torres 21, Castiadas 18, Lupa Roma 14, Anzio 9.
Prossimo turno del campionato di calcio di Serie D, Girone G: si gioca domenica 20 gennaio del 2019La 23-esima giornata del campionato di calcio di Serie D, Girone G, si disputerà domenica prossima, 20 gennaio del 2019, al netto di eventuali anticipi e/o posticipi che saranno disposti e comunicati dalla Lega Nazionale Dilettanti. Nel dettaglio, i match del 23-esimo turno in calendario sono i seguenti: Trastevere-Vis Artena, Budoni-Aprilia, Anagni-Avellino, Ladispoli-Flaminia, Ostiamare-Cassino, Lupa Roma-Castiadas, Albalonga-Lanusei, Torres-Monterosi, Latina-Latte Dolce, Anzio-Sff Atletico.
